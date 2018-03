Der Kampf der US-Schüler gegen Waffengewalt

"March For Our Lives": Allein zur zentralen Kundgebung in Washington kamen mehr als 800.000 Menschen.

Ein eindrucksvolles Zeichen gegen die Waffengewalt in den USA: Allein in Washington nahmen mehr als 800.000 Menschen am "March For Our Lives" teil. Bild: APA/AFP

Es gibt Momente, in denen Schweigen mehr sagt als tausend Worte. Bei Sonnenschein erlebten die mehr als 800.000 Teilnehmer des "March For Our Lives" einen solchen Moment wenige Meter vom Weißen Haus entfernt. Dort stand eine junge Frau mit kahl geschorenem Kopf, Kampfjacke und löchrigen Jeans auf der Bühne und blickte wortlos über die Menge. Die Tränen, die Emma Gonzalez über die Wangen kullern, erzählen die ganze Geschichte von Trauer, Wut und Entschlossenheit, die zu diesem politischen Frühjahrserwachen geführt haben. Sie erinnern an die 17 Menschen, die bei der Massenschießerei an der "Marjory Stoneman Douglas High School" von Parkland ihr Leben verloren. Und an die Untätigkeit der Politiker.

"Seit ich auf die Bühne kam, sind sechs Minuten, 20 Sekunden vergangen", beendete Emma ihr Schweigen. Diese Zeit reichte dem Schützen, das Blutbad anzurichten. Und verabschiedet sich mit dem Appell: "Kämpft für euer Leben, bevor jemand anderer diese Aufgabe übernehmen muss."

Video: Am Samstag gingen bei US-weiten Demos hunderttausende Menschen für schärfere Waffengesetze auf die Straße. Unter den Teilnehmern waren vor allem Schüler und Lehrer.

Unerschrocken und furchtlos, diese Attribute treffen auch auf die restlichen Redner der "Generation Columbine" zu. Damit gemeint sind die jungen Amerikaner, für die Schulschießereien seit dem Massaker an der Highschool vor den Toren Denvers 1999 eine Art Normalität geworden sind. Mehr als 187.000 Kids an mindestens 193 Schulen haben seitdem selbst erlebt, was es bedeutet, von einem Schützen bedroht zu werden.

"Willkommen zur Revolution"

Während Erwachsene wie Oprah Winfrey, George Clooney und Steven Spielberg halfen, den Protest zu finanzieren, und Stars wie Miley Cyrus für Unterhaltung sorgten, bestimmten die Jugendlichen allein Botschaften und Inhalte. "Niemand würde ihre Namen kennen, wenn jemand mit einer Waffe diesen Schützen an ihrer Schule gestoppt hätte", erklärte Colion Noir für die Waffenlobby NRA. "Die Kids marschieren gegen ihre eigenen heuchlerischen Weltsichten."

Stimmen wie diese verschafften sich bei Gegendemonstrationen Gehör, die nicht einmal einen Bruchteil an Teilnehmern mobilisierten und in den landesweiten Massenprotesten untergingen.

"Willkommen zur Revolution", verspricht Cameron Kasky (17), ein anderer Redner der Parkland Highschool, nicht lockerzulassen. An die Kongressabgeordneten gerichtet fügte er hinzu: "Stellt euch auf unsere Seite oder passt auf. Die Wähler kommen!" Die Kongressabgeordneten hatten die Hauptstadt bereits für eine Sitzungspause verlassen. Auch Präsident Donald Trump war den Protesten vor seiner Haustür entkommen. Während der Massenproteste spielte der Präsident Golf in seinem Club in Mar-a-Lago, der nur 45 Minuten vom Schauplatz der Massenschießerei in Parkland entfernt liegt.

Das Gesicht gegen die US-Waffenlobby

Emma Gonzalez lässt sich nicht so recht einordnen. Die 18-jährige Schülerin der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland ist bisexuell. Sie ist kubanischer Herkunft, teilt aber nicht die politische Haltung ihrer Eltern- und Großelterngeneration, die aus begründetem Hass auf Fidel Castro selbstverständlich Republikaner waren. Sie ist ziemlich unideologisch. Und sie lässt sich von niemandem herumkommandieren.

Seit dem Massaker an ihrer Schule, als ein 19-Jähriger am Valentinstag 14 Schüler und drei Erwachsene ermordete, ist sie das Gesicht des Protestes gegen die laxen Waffengesetze der USA.

Schulleiter Ty Thompson preist Gonzalez’ leidenschaftlichen Einsatz, ihre Intelligenz und ihre Eloquenz. Die Schülerzeitung weist die 18-Jährige als Vorsitzende einer Allianz von Homo- und Heterosexuellen aus. Die Haare trägt das Mädchen – sie belegt an ihrer Schule Regierungslehre in einer Art Leistungskurs – erst seit kurzem millimeterkurz: Die Haarpflege sei ihr zu aufwendig und teuer geworden.

Beim "March For Our Lives" hielt Gonzalez ihre bisher wichtigste Rede. Sie nannte die Namen der 17 Opfer. Dann schwieg sie. Und die Meisten taten es ihr gleich. Eine quälende Pause lang.

Eine historische Rede?

So war die Geste auch gemeint: Als ein Piep-Zeichen ertönte, sagte die 18-Jährige, das seien jetzt genau sechs Minuten und 20 Sekunden. So lange hatte der Mörder gebraucht, um sein Werk zu verrichten. Gonzalez hat in Washington vielleicht eine historische Rede gehalten. Eine, die hoffentlich dazu beiträgt, dass die US-Regierung endlich die Waffengesetze verschärft. (eku)

