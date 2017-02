Demonstrationsrecht: Alle gegen den Innenminister

Die Polizei dürfte vorerst keine zusätzlichen Instrumente zum Eingreifen erhalten Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

WIEN. Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) will trotz der Widerstände aus der SPÖ an seinen Plänen festhalten und das Demonstrationsrecht verschärfen. Die öffentliche Konfrontation widerspricht dem im Zuge des Programm-Updates zwischen Kanzler Christian Kern (SP) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (VP) vereinbarten Stilwechsels hin zu mehr Geschlossenheit in der Koalition.

Ein Ordnungsruf

Die Folge war gestern ein Ordnungsruf von Mitterlehner für seinen Innenminister: Es sei "nicht im Sinne der Sache, die Diskussion endlos weiterzuführen". Ein derartig sensibles Thema wie Grundrechte müsse man vorerst einmal "intern besprechen", forderte der VP-Chef von Sobotka.

Der schon in der Vergangenheit streitbare Niederösterreicher zeigte sich davon wenig beeindruckt: "Der Minister hat eine Ministerverantwortung und hat auch in dieser Verantwortung zu agieren", kündigte Sobotka an, "die Diskussion auf Expertenebene fortsetzen" zu wollen.

Es gehe darum, ein 150 Jahre altes Gesetz zum Demonstrationsrecht an die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts anzupassen. Schützenhilfe holte sich Sobotka hausintern von einer Arbeitsgruppe, der etwa Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl angehört.

Aus deren Feder stammt die Mehrzahl jener Forderungen, die nun der Minister stellt, wie Pürstl bestätigte. Zu den umstrittensten zählt der Ruf nach einer Verordnung, die es dem Minister erlaubt, Demonstrationen an gewissen Orten zu bestimmten Zeiten (etwa an Einkaufssamstagen) generell verbieten zu können. Als angemessen verteidigte Pürstl auch den Vorschlag, für Demos Versammlungsleiter zu bestimmen, die für ein Nicht-Einschreiten bei gesetzwidrigen Aktionen mit Geldstrafen von "sicherlich mehreren tausend Euro" zu bedrohen wären.

Veto der SPÖ

"Das ist eindeutig verfassungswidrig", betonte Kanzleramtsminister Thomas Drozda und kündigte alleine wegen dieser beiden Forderungen ein Veto der SPÖ an. Bestätigt fühlt sich Drozda durch den Verfassungsdienst im Kanzleramt. Dieser sieht im Sobotka-Entwurf gleich mehrfach Verstöße gegen die Menschenrechtskonvention. Durch ein absolutes Demo-Verbot für bestimmte Plätze und Straßen ohne Einzelfallprüfung werde außerdem die Versammlungsfreiheit unzulässigerweise eingeschränkt.

Kanzler Kern erinnerte Sobotka an seine vorhandenen Möglichkeiten zum Eingriff in Demonstrationen. Weitere Maßnahmen seien nicht nötig.

