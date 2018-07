Das sind die zehn schönsten U-Bahnhöfe der Welt

In den schönsten U-Bahnhöfen der Welt wird der Weg zum Ziel. Hat die U-Bahn mal wieder Verspätung, ist das hier sogar erfreulich.

Die schönsten zehn U-Bahnhöfe der Welt sind eine Reise wert. Bild: https://www.travelcircus.de

In der Stadt unterwegs und gerade die U-Bahn verpasst. Viele kennen dieses Szenario und sind meist nicht erfreut darüber. Es bleibt einem nichts anderes über, als sich in der unbequemen, oftmals müffelnden Station einen freien Platz zu suchen und zu warten. Und beim Warten auf die U-Bahn fühlt sich jede Minute wie eine Stunde an, die U-Bahn kann gar nicht schnell genug kommen. Denn wir nutzen sie eigentlich nur um von A nach B, von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu kommen. Doch es gibt U-Bahnhöfe in denen sogar Verspätungen erfreulich sind und lange Wartezeiten wie im Flug vergehen. In den zehn schönsten U-Bahn Stationen der Welt kann die Wartezeit genutzt werden, um Wandbemalungen oder Galerien, Edelsteine und Lichtspiele zu bestaunen. Wir stellen euch diese zehn U-Bahn Sationen, von New York über Stockholm bis Dubai vor.

