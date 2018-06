Containerschiff mit Migranten legte in Italien an

Das dänische Containerschiff "Alexander Maersk"mit mehr als 100 geretteten Migranten an Bord hat nach tagelangem Warten in Italien angelegt. Während das Rettungsschiff "Lifeline" mit rund doppelt so vielen Insassen weiter im Meer vor Malta ausharren muss, konnte der Frachter nach Medienberichten in der Nacht auf Dienstag im sizilianischen Pozzallo ankern.

Das Rettungsschiff "Lifeline" muss weiter im Meer vor Malta ausharren Bild: apa

Erst kurz zuvor hatte die neue Regierung Italiens dies genehmigt. Der Bürgermeister der Stadt Pozzallo erklärte italienischen Nachrichtenagenturen am Montagabend, Innenminister Matteo Salvini habe der "Alexander Maersk" erlaubt, in den Hafen einzulaufen. "Wir werden diese Menschen mit der gleichen Menschlichkeit wie immer aufnehmen", sagte Roberto Ammatuna. "Heute ist ein wichtiger Tag, weil es sich (...) gezeigt hat, dass die Solidarität immer noch ein verbreitetes Gefühl ist."

Das Schiff der Reederei Maersk hatte in der Nacht auf Freitag 113 Migranten im Mittelmeer aufgenommen und die letzten Tage auf die Erlaubnis gewartet, anlegen zu dürfen. Fünf der Flüchtlinge - vier Kinder und eine schwangere Frau - waren zwischenzeitlich bereits in Sizilien an Land gegangen.

Unterdessen harren etwa 230 Migranten und 17 deutsche Besatzungsmitglieder seit Donnerstag auf dem Schiff "Lifeline" der Dresdner Organisation Mission Lifeline im Meer vor Malta aus. Für das Schiff zeichne sich eine "europäische Lösung" ab, sagte Frankreichs Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Dienstag im Radiosender RTL. Im Gespräch sei "eine Landung in Malta".

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema