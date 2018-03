China: Riesiger Nationalpark für Pandas geplant

Chinas Nationaltier: der Panda (Reuters) Bild: Reuters

PEKING. Sie gelten als Nationaltier Chinas. Ihre Vergabe ist eine wichtige diplomatische Geste und ein gutes Geschäft. Damit es besser mit dem Panda-Nachwuchs klappt, sollen die Tiere mehr Platz bekommen. Der neue Nationalpark für die unverwechselbaren Bären soll sich auf mehr als 27.000 Quadratkilometern erstrecken, wie die staatliche Zeitung "China Daily" berichtete. Er wäre damit dreimal so groß wie der berühmte Yellowstone-Nationalpark in den USA. Für das Projekt stehen in den kommenden fünf Jahren umgerechnet 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema