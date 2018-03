Caruana fordert Schachweltmeister Carlsen heraus

BERLIN. Der US-Amerikaner Fabiano Caruana hat das Berliner Kandidatenturnier gewonnen und darf damit im November Schach-Weltmeister Magnus Carlsen zum Kampf um die Krone herausfordern.

Fabiano Caruana Bild: APA/EPA/WALTER BIERI

Mit einem Sieg gegen den Russen Alexander Grischtschuk in der 14. und letzten Partie machte der 28-Jährige am Dienstagabend den Turniererfolg perfekt.

Durch seinen fünften Erfolg bei acht Unentschieden und einer Niederlage beendet Caruana das Turnier mit 9 aus 14, einen Punkt vor seinen ärgsten Verfolgern Karjakin und Schachrijar Mamedjarow aus Aserbaidschan, der am Schlusstag gegen Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik remis spielte. Auch die Partie Lewon Aronjan gegen Wesley So endete mit einem Remis.

Caruana tritt nun vom 9. bis 28. November in London gegen Titelverteidiger Carlsen an. Der 27-jährige Norweger hatte den Titel 2013 erkämpft und ihn 2014 und 2016 erfolgreich verteidigt.

Erstes Treffen schon am Samstag

Caruana und Carlsen treffen nicht erst bei der Weltmeisterschaft in London aufeinander. Schon beim Grenke Chess Classic, das am Samstag beginnt und in Baden-Baden sowie Karlsruhe ausgetragen wird, werden die beiden gegeneinander spielen.

