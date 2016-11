Brexit-Gegnerin ermordet: Lebenslang

LONDON. Fünf Monate nach der Ermordung der britischen Abgeordneten und Brexit-Gegnerin Jo Cox hat das Londoner Strafgericht den Rechtsextremisten Thomas M. zu einer lebenslangen Haft verurteilt.

Jo Cox Bild: (Reuters)

Es hat den 53-jährigen arbeitslosen Gärtner Thomas M. wegen Mordes schuldig gesprochen. Die zwölf Geschworenen einigten sich am Mittwoch bereits nach knapp zweistündiger Beratung.

"Politische Tat"

Cox' Ehemann Brendan sagte nach der Urteilsverkündung, der Mord sei eine politische Tat und ein "Terrorakt" gewesen. Für den Täter empfinde er "nichts als Mitleid". Seine Frau habe sich "für jeden interessiert", die zweifache Mutter sei "nicht von ihrem Ego" motiviert worden, sondern von "ihrer Hilfsbereitschaft".

Das Verbrechen geschah genau eine Woche vor dem historischen EU-Referendum am 23. Juni und schockierte die Briten zutiefst. Die 41 Jahre alte Cox hatte sich für einen Verbleib Großbritanniens in der EU stark gemacht.

Cox war während einer Bürger-Sprechstunde in ihrem Wahlkreis in der Nähe von Leeds attackiert worden. Der Angreifer rief "Britain first" (Großbritannien zuerst), gab mehrere Schüsse ab und stach 15 Mal auf sein Opfer ein. Die Ermittler fanden in der Wohnung des Angeklagten zahlreiche Bücher zur deutschen Militärgeschichte, über den Holocaust und die nationalsozialistischen rassistischen Lehren. Auch eine Skulptur des nationalsozialistischen Reichsadlers wurde gefunden. Bei der Urteilsverkündung zeigte M. keine emotionale Regung.

Der Brexit-Wahlkampf war nach dem Mord an Cox drei Tage ausgesetzt worden. Mit einer Mehrheit von rund 52 Prozent entschied sich die Bevölkerung Großbritanniens am 23. Juni für den EU-Austritt ihres Landes.

