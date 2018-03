Brandkatastrophe in Sibirien: "Verbrecherische Fahrlässigkeit"

Nach der Brandkatastrophe in Kemerowo gingen Tausende Einwohner auf die Straße. Auch Präsident Putin flog ein und fand scharfe Worte für Korruption und Schlampigkeit.

Russlands Präsident Wladimir Putin bei der mit Blumen und Plüschtieren überhäuften Gedenkstätte. Bild: AFP

Draußen auf der Straße standen Feuerwehrleute, Alexander sagte ihnen, im Kino seien Kinder eingeschlossen, sie lebten, man müsse sie retten. Die Katastrophenschützer willigten ein. "Aber dann brauchten sie drei Minuten, um ihre Gasmasken anzuziehen. Ich zeigte ihnen die Treppe, auf der man am schnellsten zum Kino kam, aber dann sagt jemand, die Zentraltreppe brenne, und, verflucht, sie liefen hinter ihm her. Ich bat sie, mir eine Gasmaske zu geben, um die Kinder selbst rauszuholen. Sie antworteten, das sei nicht erlaubt, sie hätten ihre Vorschriften. Meine Mädels blieben drinnen und verbrannten wegen der verteufelten Vorschriften." Alexander Lillewjalis drei Töchter verbrannten, während er vergeblich um ihr Leben kämpfte.

Die Feuerkatastrophe im Einkaufszentrum "Winterkirsche" beherrschte die ostsibirische Stadt Kemerowo auch gestern. In dem Gebäude waren am Sonntag 64 Menschen ums Leben gekommen, davon 39 Kinder. Vor der Regionalverwaltung versammelten sich Tausende Menschen. Sie forderten den Rücktritt von Gouverneur Aman Tulejew und das Erscheinen Wladimir Putins.

Der "Vize" bat um Verzeihung

Der Präsident besuchte die mit Blumen und Plüschtieren überhäufte Gedenkstätte vor dem ausgebrannten Einkaufszentrum, traf im Leichenschauhaus Bürger und leitete eine Sitzung zur Beseitigung der Brandfolgen. "Wir reden über Demografie und verlieren so viele Menschen, warum?", räsonierte er. "Wegen verbrecherischer Fahrlässigkeit und Schlamperei." Dann flog er wieder davon, ohne vor der Menge aufzutreten. Auch Tulejew ließ sich dort nicht blicken. Dafür ging Vizegouverneur Sergei Ziviljew vor den Demonstranten auf die Knie und bat um Verzeihung.

Zuvor hatten immer neue Einzelheiten des Unglücks empört. So sagte Rinat Jenikejew, Brandschutzaufsichtschef des Ministeriums für Katastrophenschutz, 2016 sei die AG "Winterkirsche" einer Brandschutzprüfung entgangen, weil sie als "Kleinbetrieb" befreit war. Obwohl in dem Gebäude ein Kino mit mehr als 540 Sitzplätzen, ein Spiel-Zentrum, eine Tanzschule, eine Trampolinanlage und zahlreiche Geschäfte sowie Restaurants in Betrieb waren.

Eine Sprenkleranlage fehlte, das Alarmsystem funktionierte nicht, vor dem Unglück wurden die Türen von zwei der drei Kinosäle verschlossen. Auch verschiedene Notausgänge waren abgesperrt, die "Winterkirsche" entpuppte sich als tödliche Falle.

Mehr als 300 Todesopfer?

Die Kundgebung dauerte neun Stunden. Die Demonstranten verdächtigten die Behörden vor allem, diese würden die wahren Opferzahlen unterdrücken, einige redeten von mehr als 300 Toten. "Das ist wohl nicht der Fall", sagte die Politikwissenschafterin Jekaterina Schulmann den OÖN. "Aber der Verdacht zeigt, wie niedrig das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Staatsmacht ist."

Nachdem bereits mehrere Regionen und Städte Trauertage ausgerufen hatten, erklärte gestern auch Putin für heute Staatstrauer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema