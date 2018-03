Brand in russischem Einkaufszentrum: Mehr als 60 Tote geborgen

Fraglich dieser Brand

Den die Bestimmungen in der Baubranche in Russland sind genau so Streng wie in der Eu und wahrscheinlich Strenger als beim Roten Krankenhaus in Wien, mit Schmiergeldern ist es auch gr0ßteils vorbei. Also wenn der Brand durch das Kabel ausgebrochen ist,wird der Hersteller sicher seine Strafe bekommen.Habe selbst schon NYM Kabel hier verlegt aus denen nach 2 Jahren Öl ausgeflossen ist obwohl es Zertifikate gab,welche aber vom Veräufer gefälscht waren.