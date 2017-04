Boko Haram setzt immer mehr Kinder als Selbstmordattentäter ein

KAPSTADT/ABUJA. Die radikalislamische Terrormiliz Boko Haram setzt in den Ländern um den Tschadsee immer häufiger Kinder als Selbstmordattentäter ein.

Heuer gab es schon 27 Selbstmordattentate, die von Minderjährigen verübt wurden. Bild: Reuters

Ihre Zahl habe sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 27 verdreifacht, teilte das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF am Mittwoch in einem neuen Bericht mit.

Die Region um den Tschadsee umfasst die vier afrikanischen Länder Nigeria, Niger, Tschad und Kamerun. Die Zahl von 27 minderjährigen Selbstmordattentätern entspreche fast der des gesamten Jahres 2016, sagte Marie-Pierre Poirier, UNICEF-Regionaldirektorin für West- und Zentralafrika. Sie sprach vom "schlimmsten" möglichen Gebrauch von Kindern in Konflikten.

Die Selbstmordattentate in der Region um den Tschadsee tragen die Handschrift von Boko Haram. Die Extremisten aus Nigeria übernehmen allerdings fast nie Verantwortung für die Anschläge. Rund 80 Prozent der Selbstmordattentate führten Mädchen aus, so UNICEF weiter. Diese Kinder "sind Opfer, keine Täter", sagte Poirier.

