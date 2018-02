Böhmermanns "Schmähgedicht" über Erdogan: Gericht entscheidet im Mai über Verbot

HAMBURG. Wie weit darf Satire gehen? Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) will am 15. Mai entscheiden, ob das "Schmähgedicht" des TV-Moderators Jan Böhmermann in größeren Teilen weiter verboten bleibt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollte das Gedicht über ihn komplett verbieten lassen. Das wurde vom Gericht jedoch zurückgewiesen.

Der TV-Moderator wehrt sich juristisch gegen das Verbot großer Teile seines "Schmähgedichts". Er hatte die Verse am 31. März 2016 in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen und darin das türkische Staatsoberhaupt unter anderem mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung gebracht.

Das Landgericht hatte verboten, bestimmte "ehrverletzende" Passagen des Textes zu wiederholen. Dagegen legte Böhmermann Berufung ein, der notfalls bis zum deutschen Bundesverfassungsgericht gehen will.

"Satire ist nicht grenzenlos"

Der OLG-Senat machte deutlich, dass es sich bei dem umstrittenen Beitrag um Satire handle. Satirefreiheit sei aber nicht grenzenlos, sagte Richter Buske. Wenn sie in die Menschenwürde eingreife, stoße sie an ihre Grenzen.

Böhmermann sagte, dass er mit seinem Gedicht nicht Erdogan adressieren wollte, sondern die deutsche Bundesregierung. "Meine künstlerische und inhaltliche Motivation war das Exponieren der Besorgnis erregenden Zurückhaltung der Bundesregierung gegenüber dem türkischen Staatspräsidenten in Fragen nicht verhandelbarer Grundrechte." Außerdem habe er sein Publikum aufklären wollen, "welch weitreichende Befugnisse und welche Macht, Kunst, Comedy, Satire, kritischer Witz und das freie Wort in einer freiheitlich demokratischen Grundordnung haben - in Abgrenzung zu den hinlänglich bekannten Vorstellungen des türkischen Staatspräsidenten."

Deutliche Worte fand Erdogan-Anwalt Mustafa Kaplan nach der Verhandlung: "Rassismus und Menschenverachtung ist widerwärtig und verabscheuungswürdig, und man kann so etwas nicht mit Kunstfreiheit oder Meinungsfreiheit rechtfertigen."

