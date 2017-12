Betrunkener überfuhr mehrere Menschen

MOSKAU. Ein betrunkener Autofahrer hat in Südrussland eine Gruppe Menschen überfahren. Der Mann soll schon wegen Mordes vor Gericht gestanden haben.

Eine 26 Jahre alte Frau wurde getötet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Drei weitere wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Gruppe hatte am frühen Morgen in der Kleinstadt Kotowo bei Wolgograd gerade ein Lokal verlassen, als der Mann auf sie zufuhr.

Die Polizei nahm den Lenker fest. Ob der 34-Jährige die Opfer kannte, war zunächst nicht bekannt. Medienberichten zufolge stand er früher bereits wegen Mordes vor Gericht.

