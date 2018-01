Berlusconis Ex-Frau kämpft weiter um Millionen-Alimente

ROM. Veronica Lario, geschiedene Ehefrau von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi, führt ihren Rechtsstreit für ihre Alimente in Millionenhöhe fort.

Das Paar lebt seit 2009 getrennt und ist seit Februar 2014 geschieden. Bei der Trennung waren Lario von einem Gericht 3,5 Millionen Euro Unterhalt pro Monat zugesprochen worden. Bild: Remo Casilli (Reuters)

Lario erhob Einspruch beim Obersten Gericht in Rom gegen ein im November gefälltes Urteil eines Berufungsgerichts in Mailand, mit dem sie gezwungen wurde, ihrem Ex-Mann rund 45 Millionen Euro zurückzuerstatten.

Die Ex-Schauspielerin habe kein Recht auf die Unterhaltszahlung von 1,4 Millionen Euro monatlich und soll den Betrag, den sie seit der Trennung von dem Ex-Premier erhalten hat, zurückzahlen, hatte das Berufungsgericht in Mailand geurteilt. Dieses Urteil sei zutiefst ungerecht, argumentierten Larios Rechtsanwälte in ihrer Berufung vor dem Obersten Gerichtshof. Berlusconis Anwälte haben jetzt 40 Tage Zeit, um auf Larios Antrag zu reagieren.

Das Mailänder Berufungsgericht hatte einen Antrag Berlusconis auf eine Senkung der Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau angewiesen. Berlusconis Anwälte hatten sich in ihrem Antrag auf ein im Mai gefälltes richtungsweisendes Urteil des Obersten Gerichts in Rom berufen. Demnach wird für die Festlegung der Unterhaltszahlung von nun an einzig die finanzielle Bedürftigkeit des Ex-Partners berücksichtigt. Wer also finanzielle Unterstützung vom geschiedenen Gatten verlangt, muss nachweisen, nicht über ein ausreichendes Einkommen zu verfügen und sich das Geld auch nicht selbst verdienen zu können.

Berlusconi hatte behauptet, dass seine Ex-Frau, die liquide Mittel in Höhe von 16 Millionen Euro, eine Immobiliengesellschaft und Juwelen besitze, selbst über ausreichende Mittel für ihren Unterhalt verfüge. Das Mailänder Gericht gab ihm Recht.

Das Paar lebt seit 2009 getrennt und ist seit Februar 2014 geschieden. Bei der Trennung waren Lario von einem Gericht 3,5 Millionen Euro Unterhalt pro Monat zugesprochen worden. Nach der Scheidung wurde dieser Betrag jedoch reduziert, lag aber immer noch bei stolzen 1,4 Millionen Euro monatlich. Die Ex-Schauspielerin war 20 Jahre lang mit Berlusconi verheiratet und hat mit ihm drei erwachsene Kinder. Berlusconi lebt derzeit mit der 30-jährigen Francesca Pascale zusammen.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar yael (7725) 17.01.2018 21:52 Uhr 1,5 Mio Euro Unterhalt im Monat - warum?



Und warum nur 700 Euro im Monat?



http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leserbriefe/Unterschiede;art11086,2787128



Welcher Politiker tritt gegen diese extremen sozialen Unterschiede ein?

Es gibt immer noch Menschen, die hungern und frieren...



Das verstösst gegen den Anstand. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema