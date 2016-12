Berlin-Anschlag: Haftbefehl gegen Amri erlassen

BERLIN. Die deutsche Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag Haftbefehl gegen den flüchtigen 24-jährigen Tunesier Anis Amri wegen des Lastwagen-Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt erlassen.

Die Polizei fahndet mit diesen vier Bildern nach dem Verdächtigen. Bild: AFP

Das teilte eine Sprecherin der Behörde am Abend in Karlsruhe mit. Die Bundesanwaltschaft gehe davon aus, dass der europaweit gesuchte Tunesier am Steuer des Tat-Lkw saß. Darauf deuteten Fingerabdrücke unter anderem an der Fahrertür hin, wie Behörden-Sprecherin Frauke Köhler sagte.

Sie wollte auf weitere Fragen und Spekulationen nicht eingehen. Köhler wies darauf hin, dass verschiedene Orte in Nordrhein-Westfalen und Berlin, an denen sich Amri aufgehalten haben solle, durchsucht worden seien. Auch ein Reisebus in Heilbronn sei durchsucht worden. Festnahmen habe es keine gegeben.

Fingerabdrücke am Lenkrad

Die deutsche Bundesregierung teilte zuvor mit, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Tunesier Amri am Montagabend mit dem Sattelzug in den Weihnachtsmarkt im Zentrum Berlin gerast sei. Die Fingerabdrücke des Terrorverdächtigen wurden am Fahrerhaus des Lkw sichergestellt, wie Innenminister Thomas de Maizière (CDU) nach einem Besuch des Bundeskriminalamtes (BKA) in Berlin sagte. Es seien auch weitere Hinweise gefunden worden, "dass dieser Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist", fügte de Maizière hinzu.

Bei dem Anschlag waren 12 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Auf die Spur des 24-jährigen Amri kamen die Ermittler, als sie im Lastwagen seine Duldungspapiere fanden. Das geschah aber erst am Dienstag, weil die Fahrerkabine zunächst versiegelt worden war.

Die Bundesanwaltschaft hatte den Fall noch am Montagabend übernommen, wie Justizminister Heiko Maas (SPD) mitgeteilt hatte. Sie ist für Straftaten zuständig, die die innere Sicherheit der Bundesrepublik betreffen, insbesondere Terrorismus.

Die Bundesanwaltschaft rief die Bevölkerung zur Mithilfe auf und setzte 100.000 Euro Belohnung aus - das Schreiben dazu wurde auch auf Arabisch, Dari, Farsi und Urdu veröffentlicht. Zugleich mahnte sie zur Vorsicht: "Bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr, denn die Person könnte gewalttätig und bewaffnet sein!" Die Ermittler hatten danach den Fahndungsdruck erhöht.

Ermittlungen im Umfeld

Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Attentäter durchkämmen die Ermittler das Umfeld des verdächtigen Tunesiers Anis Amri. Der deutsche Generalbundesanwalt bestätigte am Donnerstag zwar Medienberichte über Razzien in Berlin und in Nordrhein-Westfalen nicht, wies sie aber auch nicht zurück.

Es gebe im gesamten Bundesgebiet Ermittlungsmaßnahmen. Aus ermittlungstaktischen Gründen würden aber keine Auskünfte über die auf Hochtouren laufende Fahndung gegeben, sagte der Sprecher des obersten Strafverfolgers. Dagegen dementierte er einen "Bild"-Bericht, vier Personen, die Kontakt mit dem 24-Jährigen gehabt haben sollen, seien in Dortmund festgenommen worden.

Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" hat sich Amri selbst als Selbstmordattentäter angeboten. Er habe sich gegenüber Hasspredigern entsprechend geäußert, hieß es unter Berufung auf Ergebnisse aus der Telekommunikationsüberwachung. Die Äußerungen seien so verklausuliert gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme gereicht hätten, hieß es. Amri soll sich erkundigt haben, wie er sich Waffen beschaffen könne. Nach einem Bericht der "New York Times" soll sich Amri im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert haben. Wann das war, wurde nicht genannt.

Weihnachtsmarkt wieder geöffnet

In Berlin wurde am Donnerstag der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz, in den der Attentäter den Lkw gesteuert hatte, wieder für das Publikum geöffnet. Wie andere Weihnachtsmärkte in Berlin wurde das Areal durch schwere Betonklötze gesichert. Viele Passanten legten Blumen am Eingang des traditionellen Weihnachtsmarktes ab, um der Opfer zu gedenken.

Im Führerhaus des Lkw hatten die Ermittler eine Brieftasche mit einer Duldungsbescheinigung Amris gefunden, die auf die Spur des Tunesiers führte. Nach einem unbestätigten rbb-Bericht soll der Attentäter auf der Flucht auch sein Handy verloren haben. Nach Angaben aus Sicherheitsbehörden bewegte sich Mann in islamistischen Kreisen. Die "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR berichteten von Kontakten Amris zum Netzwerk des kürzlich verhafteten Predigers Abu Walaa, der auch als die Nummer Eins des IS in Deutschland bezeichnet wird. Bereits am Mittwoch warnte Innenminister Thomas de Maiziere, der Tunesier müsse nicht identisch mit dem Attentäter sein.

Amri vier Jahre im Gefängnis

Eine hochrangiger Mitarbeiter der italienischen Polizei sagte Reuters, Amri habe wegen der Verwüstung einer Schule fast vier Jahre in zwei sizilianischen Gefängnissen gesessen. Nach Angaben des italienischen Beamten hat sich der Tunesier aber nicht während der Haft radikalisiert. Dies muss demnach in Deutschland passiert sein. Amri sei im Februar 2011 im Zuge des sogenannten Arabischen Frühlings nach Europa geflüchtet. Er sei vermutlich während der Überfahrt über das Mittelmeer gerettet worden. Nach den Angaben war der Tunesier zuerst in einem Flüchtlingslager auf der Insel Lampedusa untergebracht.

Den Behörden habe er angeben, minderjährig zu sein, obwohl er es zu dem Zeitpunkt nicht mehr war, sagte der italienische Polizeimitarbeiter weiter. Er sei dann nach Catania auf Sizilien gebracht und dort eingeschult worden. Im Oktober 2011 sei er festgenommen worden, nachdem er versucht habe, die Schule in Brand zu stecken. Er sei dann wegen Vandalismus, Bedrohungen und Diebstahl verurteilt worden. Im Mai 2015 sei er freigelassen und in eine Abschiebezentrale nach Caltanissetta gebracht worden. Tunesien habe sich aber geweigert, den Mann aufzunehmen. Er sei dann nach 60 Tagen aus der Abschiebezentrale entlassen worden mit der Auflage, Italien zu verlassen.

Grenzkontrollen zu Belgien und Niederlanden

Nach dem Anschlag hat die deutsche Bundespolizei ihre Kontrollen an den Grenzübergängen zu Belgien und den Niederlanden im Bundesland Nordrhein-Westfalen verstärkt.

Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Aachen am Donnerstag mit. Bei den Kontrollen seien der Polizei am Mittwoch zwei von der Staatsanwaltschaft gesuchte Männer ins Netz gegangen. Ein 25 Jahre alter Mann war gesucht worden, weil er nach einer Verurteilung wegen schweren Diebstahls zu zwei Jahren Haft gegen Auflagen des Landgerichts Hagen verstoßen hatte.

Dem zweiten Mann werden Eigentumsdelikte zur Last gelegt. Der 21-Jährige habe bei der Kontrolle einen gefälschten griechischen Personalausweis bei sich gehabt.

Forderung nach Transitzentren

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erneuert seine Forderung nach Transitzentren, um die Herkunft von Flüchtlingen zweifelsfrei zu klären. Es gebe zu viele Menschen, deren Identität man noch immer nicht zweifelsfrei kenne, sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Viele hätten keine richtigen Ausweispapiere. SPD-Politiker warnten dagegen vor voreiligen Schlüssen aus dem Anschlag.

Aus den USA meldete sich der künftige Präsident Donald Trump zu Wort. Er sieht sich durch das Berliner Attentat in seinen Pläne für ein Einreiseverbot für Muslime bestätigt. "Es zeigt sich, dass ich recht hatte, 100 Prozent Recht", zitiert ihn die "New York Times". Der gesuchte Tunesier war nach dem Bericht des Blattes den US-Behörden bekannt. Demnach soll Amri auf den amerikanischen Flugverbotslisten geführt worden sein. Zudem habe er über den Internetdienst Telegram mindestens einmal mit dem IS Kontakt aufgenommen und online den Bau von Sprengsätzen recherchiert.

Rom bestätigt Tod einer jungen Italienerin

Das italienische Außenminister hat am Donnerstag offiziell mitgeteilt, dass die seit dem Lkw-Anschlag in Berlin vermisste Italienerin, Fabrizia Di Lorenzo, zu den Todesopfern des Attentats am Montagabend zählt. Die deutschen Ermittlern hätten die Reste der Frau identifiziert, teilte Außenminister Angelino Alfano mit.

Bei dem Opfer handelt sich um eine 31-jährige Frau aus der mittelitalienischen Region Abruzzen. Ihr Smartphone wurde unweit des Unfallorts entdeckt. "Nachdem sie sich nicht mehr telefonisch gemeldet hat, haben wir sofort begriffen, dass das Schlimmste passiert war", sagte ihre Mutter Giovanna in Tränen.

Seit drei Jahren lebte Fabrizia in Berlin, wo sie für eine Transportfirma tätig war. "Sie war so glücklich, in Berlin eine gute Stelle gefunden zu haben. Sie liebte diese Stadt sehr", berichtete die Mutter. Der italienische Premier Paolo Gentiloni kondolierte der Familie Di Lorenzo.

Beim Anschlag in Berlin sind drei weitere Italiener, darunter ein Ehepaar aus Palermo, leicht verletzt worden. "Es war ein Wunder, dass wir uns retten konnten", berichtete das Ehepaar. Die drei Italiener sind bereits in die Heimat zurückgekehrt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema