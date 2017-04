Baby in 13.000 Metern Flughöhe geboren

OUAGADOUGOU. Eine 18-jährige Französin hat in einem Flugzeug in 13.000 Metern Höhe ihre Tochter zur Welt gebracht.

Bild: Twitter

Die Frau war am Freitag in einer Maschine der Turkish Airlines auf dem Weg von Conakry in Guinea nach Istanbul, als die Wehen einsetzten, wie die Fluggesellschaft am Montag bestätigte. Das Flugzeug landete danach in Ouagadougou im westafrikanischen Burkina Faso zwischen.

Eine Flugbegleiterin erzählte nach Angaben der Zeitung "Hürriyet": "Wir waren mit unserem Service fertig, dann begann plötzlich die Geburt." Die Crew sei für solche Fälle ausgebildet und habe bei der Geburt geholfen. "Wir wussten zwar, dass sie schwanger war, aber nicht, dass sie schon im neunten Monat war", sagte die Flugbegleiterin. "Man hat es auch nicht gemerkt."

Die junge Mutter nannte das Baby der Zeitung zufolge Kadiju und ging in Ouagadougou von Bord. Dort sei sie ärztlich versorgt worden. Passagiere hätten als Geschenk Geld für das Baby gesammelt. Auf Twitter zeigte Turkish Airlines Fotos von der Crew und dem Neugeborenen und schrieb dazu: "Willkommen an Bord, Prinzessin!"

Ein kleines Wunder an Bord der #turkishairlines : Diaby Nafi brachte ihr Kind bei 13.000m Höhe zur Welt.https://t.co/apj5SzbfX6 — DAILY SABAH Deutsch (@DailySabahDE) 8. April 2017

1 Kommentar (4768) · 10.04.2017 12:32 Uhr von Puccini· 10.04.2017 12:32 Uhr darf das Kleine Erdogan schon wählen? Antwort schreiben

