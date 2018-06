Autofahrer fuhr vor Beerdigung in Kirchenbesucher

Das Unglück ereignete sich am Montagmorgen im Westen von Dublin kurz vor einer Beerdigung, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer habe sich offenbar unwohl gefühlt, als er auf den Parkplatz vor der Kirche fuhr, und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, berichteten irische Medien und Zeugen. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Unfallursache.

Vier Verletzte mussten nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht werden, zwei von ihnen hatten schwere Verletzungen erlitten. Weitere 13 Menschen mussten an Ort und Stelle medizinisch versorgt werden, wie die Rettungskräfte mitteilten. Eine junge Frau, Jo Archbold, schrieb beim Kurzmitteilungsdienst Twitter, der Vorfall während der Beerdigung des Onkels ihres Vaters habe keinen terroristischen Hintergrund: Der Fahrer des Unglückswagens sei ein Pfarrer gewesen.

The incident that just happened in Clondalkin a few hours ago was because a priest took a heart attack whilst driving into the church yard. It was at my Dads uncles funeral. Hope everyone is ok