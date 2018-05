Autobahn nach Lkw-Unfall in Schokolade getaucht

Ein Lkw, der die dunkle warme Masse transportiert hatte, war aus zunächst ungeklärten Gründen etwa 60 Kilometer östlich von Posen (Poznan) gegen eine Leitplanke gefahren und umgekippt. Das berichtete der Radiosender RMF FM24 am Mittwoch unter Berufung auf die Feuerwehr.

Liquid chocolate has stopped traffic on the motorway A2 in Poland in both directions and now it's solidifying ?? Not quite funny I know. pic.twitter.com/Cq4S1Vl21D