Auto blieb im 1. Stock stecken

So hoch hinaus wollte der Lenker dieses Autos sicher nicht:

Bild: Reuters

Laut Polizei in Santa Ana (US-Bundesstaat Kalifornien) wurde der Grünstreifen in der Fahrbahnmitte für den Nissan Altima zur Sprungschanze. Die Luftfahrt endete im Gebäude einer Zahnarztpraxis. Der Fahrer konnte zwar aus dem Wagen klettern, hing dann aber am Boden seines Fahrzeuges, bis die Polizei ihn aus seiner misslichen Lage befreite. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer blieben bei dem skurrilen Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden ist allerdings enorm.

