Ausbruch zweier Löwen in Leipziger Zoo endete für ein Tier tödlich

LEIPZIG. Einer von zwei Löwen, die am Donnerstag aus ihrem Gehege im Leipziger Zoo ausgebrochen sind, ist erschossen worden.

Die Löwen-Männchen Motshegetsi (li.) und Majo Bild: (APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas)

Weil die Narkose nicht wirkte und der Löwe die Absperrung durchbrach, musste er aus Sicherheitsgründen getötet werden, wie der Zoo mitteilte. Das andere Tier konnte in das Gehege zurückgedrängt werden. Zoodirektor Jörg Junhold sprach von einem "extrem traurigen" Ausgang.

Die beiden einjährigen Löwen Motshegetsi und Majo waren in der Früh ausgebrochen, bevor der Zoo öffnete. Besucher waren den Angaben zufolge daher zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Es wurde umgehend ein Notfallplan ausgelöst, der Abläufe und Zuständigkeiten in einem solchen Fall regelt. Die Löwen hielten sich demnach auf dem Gelände des Zoos auf, waren aber so gesichert, dass sie nicht hinausgelangen konnten.

"Nachdem Majo eingefangen und Motshegetsi mit Narkosepfeilen getroffen worden war, hatten wir die Hoffnung, dass der Ausbruch ohne Verluste zu Ende geht", erklärte Junold. Die plötzliche Wendung habe "alle schockiert". "Der Verlust macht uns extrem traurig, aber die Entscheidung war unausweichlich", fügte er hinzu. Trotz der Ausnahmesituation hätten alle Einsatzkräfte überlegt und professionell reagiert.

Wie genau die beiden Löwen aus dem Gehege gelangten, wurde zunächst noch nicht bekannt. Am Freitag will der Zoo über weitere Details informieren. Der Tierpark öffnete am Donnerstagnachmittag wieder für seine Besucher. Die Löwenanlage bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Die beiden Etosha-Löwen waren erst am 13. August aus dem Baseler Zoo nach Leipzig gekommen. Nach einer mehrwöchigen Eingewöhnung hinter den Kulissen durften die Tiere seit einigen Tagen auch in die Außenanlage, wo die Besucher sie beobachten konnten. Mit Motshegetsi und Majo sollte eigentlich ein neues Löwenrudel im Leipziger Zoo aufgebaut werden.

Erst im April war ein seltener Amur-Tiger im Leipziger Zoo von einem Artgenossen angegriffen und getötet worden. Dazu kam es, weil versehentlich eine falsche Trennwand zwischen zwei Gehegen geöffnet wurde. Ein Tiger attackierte den vermeintlichen Konkurrenten in seinem Revier daraufhin im rückwärtigen Bereich des Tigergeheges.

1 Kommentar (31542) · 29.09.2016 15:54 Uhr von pepone· 29.09.2016 15:54 Uhr und i hob zerst glaubt des san Leipziger red bull spila de ausbrochen san ... Antwort schreiben

