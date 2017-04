Aufregung um Berlusconis Anti-Lammfleisch-Kampagne

ROM. Der frühere Regierungschef Silvio Berlusconi sorgt mit seiner Kampagne gegen den Verzehr von Lammfleisch zu Ostern in Italien für Empörung.

Der Verband der italienischen Fleischproduzenten, Assocarni, reagierte empört auf Fotos Berlusconis, auf denen er ein junges Lamm umarmt und ein anderes mit einer Milchflasche füttert.

Auch die einst mit Berlusconi verbündete Partei Lega Nord zeigte sich kritisch. "Berlusconis TV-Kanäle kassieren Milliarden dank der Werbung von Lebensmittelunternehmen, die im Fernsehen unter anderem für Fleisch und Wurstprodukte werben", hieß es in einer Presseaussendung von Assocarni. Der Verband unterstellte Berlusconi, mit seiner "Tierliebe" auf Stimmenfang in Hinblick auf die Kommunalwahlen in 1.100 italienischen Gemeinden zu gehen.

"Machen Sie es wir er! Er hat fünf Lämmchen vor dem Tod gerettet", postete die italienische Unternehmerin und Politikerin der Forza Italia, Michela Vittoria Brambilla, auf Facebook.

Die ausländerfeindliche Oppositionspartei Lega Nord, mehrere Jahre lang Regierungspartnerin von Berlusconis Gruppierung Forza Italia, betonte, dass der Lammfleischkonsum zu Ostern zu Italiens gastronomischer Tradition zähle. "Man darf nicht eine Branche wie die Fleischproduktion ins schlechte Licht stellen, das für Italiens Wirtschaft eine große Relevanz hat. Das italienische Fleisch ist das beste der Welt", kommentierte der Lega-Nord-Politiker Claudio Borghi Aquilini.

"Politischer Tierschutzeifer führt nirgendwohin und ruiniert das Ansehen von Italiens Fleischindustrie, die weltweit auf Spitzenniveau ist", fügte der Fraktionschef der Lega Nord im Senat, Gian Marco Centinaio, hinzu.

Fünf Lämmer hat Berlusconi vor der Schlacht gerettet. Sie leben jetzt im Park seiner Villa in Arcore bei Mailand. "Zu Ostern entscheide Dich fürs Leben, iss vegetarisch", lautet die Kampagne, die unter anderem von der Ex-Tourismusministerin und Parteikollegin Berlusconis in der rechtskonservativen Partei Forza Italia, Michela Brambilla, geführt wird.

