"Auch Tschechien stellte das Nervengift Nowitschok her", sagt Präsident Zeman

PRAG. Der Kreml sieht sich nun bestätigt, keine Schuld an der britischen Giftaffäre zu haben.

Woher stammt das Gift, das im britischen Salisbury auftauchte? Bild: APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

"Es wäre Heuchelei, so zu tun, als sei nichts geschehen", sagte Milos Zeman. Auch sein Land habe 2017 mit dem Nervengift Nowitschok experimentiert, überraschte der tschechische Präsident mit einem Eingeständnis. Allerdings hieß der Stoff anders.

Tschechien hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einen Nervenkampfstoff aus der hochgefährlichen Nowitschok-Klasse hergestellt und damit experimentiert. "Die Menge des hergestellten Gifts war angeblich klein, und es wurde nach den Versuchen vernichtet", sagte Zeman dem Fernsehsender Barrandov. Er stützte sich bei seinen Angaben auf einen Bericht des tschechischen Militärnachrichtendienstes.

Prag forschte mit A-230

Ein Nervengift aus der Nowitschok-Klasse war nach britischen Angaben bei dem Anschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter im britischen Salisbury Anfang März verwendet worden. Zeman zufolge dürfte es sich dabei allerdings um den Stoff A-234 gehandelt haben, während in Tschechien an der Substanz A-230 geforscht worden sei.

Das Experiment habe im November in einem militärischen Forschungsinstitut in Brünn (Brno) stattgefunden, der zweitgrößten tschechischen Stadt. "Wir wissen wo, wir wissen wann, also wäre es Heuchelei, so zu tun, als ob nichts geschehen wäre", sagte der 73 Jahre alte Staatschef. Nach Einschätzung von Fachleuten sind nur wenige Labore in der Welt in der Lage, mit derart gefährlichen Nervenkampfstoffen zu arbeiten.

Großbritannien macht Russland für den Anschlag auf Skripal verantwortlich. Das Außenministerium in Moskau weist dies zurück und unterstellt seinerseits Tschechien, Großbritannien, der Slowakei und auch Schweden, als mögliche Herkunftsländer des verwendeten Kampfstoffs infrage zu kommen. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hatte die Vorwürfe aus Moskau stets als Lüge verurteilt.

Zeman gilt als Russland-Freund

Nach Zemans Aussage fühlt sich die Regierung in Moskau nun aber bestätigt. Der tschechische Präsident habe die Vorwürfe von Großbritanniens Premierministerin Theresa May widerlegt, teilte Kreml-Sprecherin Maria Sacharowa mit. Zeman gilt als russlandfreundlich – und liegt damit bisweilen mit der Regierung von Ministerpräsident Babis über Kreuz. Im November war er im Schwarzmeerkurort Sotschi mit Kremlchef Wladimir Putin zusammengetroffen. Einen Monat zuvor hatte er die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland in einer Rede vor dem Europarat als "vollendete Tatsache" bezeichnet.

Nervengift Nowitschok

Die Sowjetunion hat unter der Bezeichnung Nowitschok (zu Deutsch Neuling) in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Serie neuartiger Nervenkampfstoffe entwickelt. Die rund 100 Varianten gehören zu den tödlichsten Nervenkampfstoffen, die jemals hergestellt wurden. Sie können über die Haut und die Atmung in den Körper gelangen.

Das Gift ist nur schwer nachzuweisen, die Überlebenschancen sind gering. Selbst übliche Gegenmittel können meist nur wenig ausrichten.

Tschechien betreibt im südmährischen Wischau ein NATO-Kompetenzzentrum zur Abwehr von ABC-Waffen, also atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen. Die internationale Chemiewaffenkonvention verbietet den Besitz von Chemiewaffen, schließt aber die Forschung zu Abwehrzwecken nicht aus.

