Astronom: "Es gibt Außerirdische in unserer Galaxie"

LOS ANGELES. Unklar ist für US-Experten Seth Shostak lediglich, ob es auch intelligentes Leben ist.

Seth Shostak, US-Astronom Bild: SETI Institut

"In einem Universum mit Billionen Galaxien wäre es ziemlich vermessen anzunehmen, dass nur die Erde allein intelligente Kreaturen hervorgebracht hat." Für den renommierten US-Astronomen Seth Shostak (74) stellt sich daher nicht die Frage, ob es sie gibt. Sondern wo und wie viele intelligente Außerirdische unser Universum bevölkern. Nun will Shostak der Antwort einen wichtigen Schritt näher gekommen sein.

"Allein in unserer Galaxie könnte es rund 10.000 außerirdische Zivilisationen geben – von anderen Galaxien ganz zu schweigen", ist er überzeugt. Seine Überlegungen publizierte er auf der Homepage des berühmten SETI-Institutes (Search for Extraterrestrial Intelligence – Suche nach außerirdischer Intelligenz).

Mit höherer Mathematik will Shostak den Aliens auf der Spur sein. Sein Ausgangspunkt ist einerseits die "Drake-Gleichung", welche die Wahrscheinlichkeit intelligenten Lebens im All berechnet. Andererseits legte er die jüngsten bahnbrechenden Berechnungen von Astronomen zugrunde, nach denen jeder sechste Stern in unserem Universum einen potenziell lebensfreundlichen Planeten besitzen könnte.

Frage nach intelligentem Leben

"Ich denke, es ist nicht unrealistisch anzunehmen, dass auf mindestens der Hälfte aller habitablen Planeten auch Leben entsteht", erklärte Shostak in seiner Publikation. Schwieriger sei dagegen die Frage, ob es dort auch wirklich intelligentes Lebens gibt. So seien zwar die Dinosaurier mehr als hundert Millionen Jahre lang die Herrscher unseres Planeten gewesen, aber nicht intelligent genug, um sich zu einer Kultur zu entwickeln.

Laut Shostaks Berechnungen könnte auf einem von 100 belebten Planeten intelligentes Leben entstehen. Besonders interessant: Unsere nächsten Alien-Nachbarn leben nach Shostak 1000 bis 2000 Lichtjahre von uns entfernt. "Diese Größenordnung sagt uns, dass die nächsten Aliens nicht gerade vor unserer Haustür leben", schrieb der Wissenschafter. "Mit den schnellsten Raketen, die wir heute haben, würde ein Trip zu ihnen mindestens 20 Millionen Jahre dauern."

Dennoch seien Aliens deshalb nicht unbedingt unentdeckbar. Es lohne sich, auch weiterhin nach ihnen Ausschau zu halten.

