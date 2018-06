Argentinische Fans sollen Kroaten zusammengeschlagen haben

NISCHNI NOWGOROD. Argentinische Fußballfans haben Medienberichten zufolge einen Kroaten nach dem 3:0-Sieg seiner Mannschaft am Donnerstag zusammengeschlagen.

In einem Video einer Überwachungskamera war zu sehen, wie die Fans im Stadion in der WM-Stadt Nischni Nowgorod auf den Mann losgingen. Kurz vor Spielende traten sie auf den bereits am Boden liegenden Fan ein, wie russische Medien am Freitag berichteten.

Andere Fans versuchten, die Täter zu beruhigen. Die Polizei der Millionenmetropole bestätigte den Vorfall zunächst nicht. Sie gab lediglich bekannt, dass es bei dem Match zu keinen nennenswerten Auseinandersetzungen gekommen sei.

Der Fußball-Weltverband FIFA verurteilte das Verhalten der in dem Video zu sehenden Fans. "Wir sind absolut schockiert von den fraglichen Bildern", teilte die FIFA mit. Man werde alles dafür tun, die Verantwortlichen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen.

Diese Videoaufnahmen sollen den Vorfall zeigen:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema