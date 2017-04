Anschlagspläne: Jugendhaft für 16-jährigen Syrer

KÖLN. Wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat hat das Landgericht Köln am Montag einen 16-jährigen Syrer zu zwei Jahren Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt.

Die Richter sahen es nach Angaben eines Sprechers als erwiesen an, dass sich der Jugendliche in einem Internetchat zum Bau einer Bombe bereit erklärt hatte.

Im Anschluss soll er im Chat Einkaufs- und Bauanleitungen erhalten haben. Der junge Syrer war im vergangenen September in einer Notaufnahmeeinrichtung in Köln-Porz vom einem Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen worden. Der Prozess gegen den 16-Jährigen begann am 20. Februar und fand wegen seines jugendlichen Alters unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Bei dem Chat-Gesprächspartner des Angeklagten handelte es sich nach Überzeugung des Gerichts um einen Mann aus Israel, welcher der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nahesteht. Das Gericht zeigte sich überzeugt, dass sich die Tat noch in einem sehr frühen Stadium befunden hatte.

Eine konkrete Umsetzung von Anschlagsplänen habe noch nicht stattgefunden. Eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt vorgelegen, befand der Strafkammer. Gegen das Urteil ist Revision möglich.

1 Kommentar (2384) · 10.04.2017 17:19 Uhr von tofu· 10.04.2017 17:19 Uhr Unmenschlich.



Ein sowieso traumatisierter Schutzbedürftiger wird jetzt noch eingekerkert. Da ist noch niemand besser rausgekommen.



Ich fordere eine All-Inclusive-Versorgung plus Spezialbetreuung durch unsere erfahrenen Bahnhofsklatscher.



Natürlich kostet sowas. Bitte endlich mal die Herzen und Geldtaschen für diesen armen Buben öffnen.



@Vinzi, ich bewundere dich, denn so einen Schmarrn zu schreiben, ist richtig anstrengend. Aber jetzt weißich, wie man sich als Guti fühlt: irgendwie schlecht. Antwort schreiben

