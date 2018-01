Anschlag auf Hilfsorganisation in Afghanistan

JALALABAD. Angreifer haben eine Autobombe vor einem Büro der Hilfsorganisation "Save the Children" in der afghanischen Stadt Jalalabad gezündet. Anschließend lieferten sie sich ein Gefecht mit Sicherheitskräften.

Mindestens vier Menschen starben. (rts) Bild: APA/AFP/Noorullah Shirzada

In der Umgebung des Anschlagsorts befinden sich auch Zweigstellen anderer Hilfsorganisationen sowie Regierungseinrichtungen.

Nach Angaben der Behörden wurden bei dem Angriff mindestens sieben Menschen getötet, unter ihnen ein Zivilist und zwei Sicherheitsbedienstete der NGO. 25 weitere wurden verletzt. Zu dem Anschlag bekannte sich die Terrormiliz IS. Erst vor wenigen Tagen hatte die radikalislamische Taliban-Terrormiliz ein Luxushotel in der Hauptstadt Kabul attackiert und dabei 22 Menschen getötet.

Jalalabad liegt in der Unruheprovinz Nangarhar, die als Hochburg des IS und der Taliban gilt. "Save the Children" ist eine der größten Hilfsorganisationen im Land. Die NGO gab gestern bekannt, ihre Hilfstätigkeiten vorübergehend auszusetzen. "Save the Children" arbeitet seit Jahrzehnten in den Bereichen Bildung und Gesundheit.

