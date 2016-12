Amri zündete in Italien Flüchtlingslager an und saß dafür vier Jahre im Gefängnis

BERLIN. Der gesuchte Tunesier, der den Anschlag in Berlin verübt hat, ist der Polizei bestens bekannt.

Das offizielle Fahndungsplakat der Generalbundesanwaltschaft Bild: APA/AFP/BKA/HANDOUT

Die europaweite Jagd auf den 24 Jahre alten Tunesier Anis Amri ist in vollem Gange. Wer ist der Mann, der im Verdacht steht, am Montagabend den Lastwagen auf den Berliner Weihnachtsmarkt gelenkt und so zwölf Menschen getötet sowie rund 50 Marktbesucher verletzt zu haben?

Der gebürtige Tunesier Anis Amri ist zur Fahndung ausgeschrieben. Ist gesichert, dass er den Anschlag in Berlin verübt hat?

Ja, ziemlich sicher. Der Ausweis des 24-Jährigen, der am Tag nach dem Anschlag Geburtstag hatte, wurde in der Fahrerkabine des Lkw gefunden. Und gestern haben die Ermittler offenbar in der Fahrerkabine auch Amris Fingerabdrücke gefunden.

Seit wann ist Anis Amri in Deutschland?

Er kam im Juli 2015 von Italien über die Schweiz nach Deutschland. Amri tauchte zunächst in Freiburg/Breisgau (Baden-Württemberg) auf – anschließend lebte er abwechselnd in Nordrhein-Westfalen (NRW) und Berlin. Laut Ralf Jäger, dem Innenminister in NRW, war Amri stets "hochmobil".

Ist Amri den deutschen Sicherheitsbehörden bekannt?

Ja, seit langer Zeit. Amri wurde im Februar 2016 als "Gefährder" eingestuft. Er soll sich zudem als Selbstmordattentäter angeboten haben. Die Äußerungen seien jedoch so verklausuliert gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme gereicht hätten, heißt es bei der Polizei. Bis September 2016 wurde Amri überwacht – dann konnte er jedoch untertauchen.

Hat er in Deutschland überhaupt ein Aufenthaltsrecht?

Nein, sein Asylantrag wurde im Frühsommer 2016 als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt. Seitdem ist er lediglich geduldet, kann sich aber frei im Land bewegen. Er saß nach dem negativen Bescheid sogar in Schubhaft – konnte aber nicht abgeschoben werden, da er keine Papiere hatte. Zudem weigerte sich Tunesien lange, ihn aufzunehmen. Die entsprechenden Papiere aus Tunis trafen übrigens erst am Mittwoch ein – zwei Tage nach dem Anschlag.

Als Amri im April 2016 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen Asylantrag stellte, gab er sich als Ägypter aus und behauptete, in Ägypten verfolgt zu werden. Auf Nachfragen der Behörde habe er jedoch so gut wie nichts über das Land sagen können. Ein Blick in das "Kerndatensystem" des BAMF offenbarte, dass er in Deutschland unter mehreren Identitäten und Geburtstagen registriert wurde.

Fiel Anis Amri auch in Italien negativ auf?

Ja, er kam im Februar 2011 per Boot auf die Insel Lampedusa. Dort zündete er gemeinsam mit anderen Tunesiern ein Flüchtlingslager an. Die Rauchwolke war so gewaltig, dass der Flughafen Lampedusas vorübergehend gesperrt werden musste. Wenige Tage später wurde Amri verhaftet – und wurde zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt. Den Behörden galt der Tunesier als "problematisch". Nach Verbüßung der Strafe im sizilianischen Enna sei er des Landes verwiesen worden, geht aus den Akten der sizilianischen Justizbehörden hervor. Bei der geplanten Ausweisung habe es jedoch Probleme mit den tunesischen Behörden gegeben. Amri habe Italien daraufhin verlassen und sich nach Deutschland absetzen können. Dort gab er sich als Ägypter aus.

Wie reagiert die Familie des Attentäters?

Zwei Brüder von Anis Amri, die in Tunesien leben, haben sich gestern schockiert über den Anschlag gezeigt – und sie zweifeln seine Beteiligung am Anschlag an: "Wenn er das getan hat, dann hat er Schande über uns gebracht", sagte Abdelkader Amri gestern im tunesischen Oueslatia. "Aber ich bin mir sicher, dass er es nicht war." Der zweite Bruder, Walid Amri, sagte, Anis habe keine Verbindung zum Terrorismus. "Als er Tunesien verließ, war er ein normaler Mensch", sagte Walid Amri. "Er hat Alkohol getrunken und nicht einmal gebetet." Möglicherweise habe er sich im Gefängnis verändert, wo er "Algerier, Ägypter und Syrer" getroffen habe.

