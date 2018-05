Am hellichten Tag: Zwei Teenager angeschossen

LONDON. In London sind am helllichten Tag zwei Teenager angeschossen worden. Die Jugendlichen im Alter von 13 und 15 Jahren seien am Sonntag an unterschiedlichen Orten im Vorort Harrow mit Kopfwunden gefunden worden.

Schießerei in London Bild: Reuters

Beide schwebten demnach aber nicht in Lebensgefahr. Eine Waffe wurde bisher nicht gefunden, auch gab es noch keine Festnahmen. Die Polizei untersucht derzeit, ob die Vorfälle miteinander zusammenhängen.

Erst am Samstagabend war in Southwark im Süden Londons ein 17-Jähriger erschossen worden. Nach Angaben seiner Mutter war er kein Mitglied einer Bande und wollte Architekt werden. Zu einem weiteren Vorfall kam es laut Polizei in Hackney im Osten Londons, wo es nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Männern einen Säureangriff mit drei Verletzten gab.

Die Gewalt in London hatte zuletzt zugenommen. In diesem Jahr gab es vermehrt Angriffe mit Stich- und Schusswaffen. Seit Jahresbeginn gab es bereits 60 Morde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema