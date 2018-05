"Alles deutete darauf hin, dass sie nicht überleben"

SALISBURY. Anschlag auf Sergej und Julia Skripal: Jetzt äußerten sich erstmals ihre Ärzte.

Untersuchungen der Bank, auf der die Skripals gefunden worden waren Bild: Reuters

Dass der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia den Giftanschlag überlebt haben, grenzt nach Ansicht der behandelnden Mediziner an ein Wunder. Stephen Jukes, Facharzt auf der Intensivstation des Spitals im englischen Salisbury, sagte der BBC im Interview: "Als uns erstmals bewusst wurde, dass das ein Nervenkampfstoff war, gingen wir davon aus, dass sie nicht überleben."

Zwar sollten alle Therapiemöglichkeiten versucht und die bestmögliche Betreuung gewährleistet werden. "Aber alle Anzeichen, die es gab, deuteten darauf hin, dass sie nicht überleben würden."

Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in der Kleinstadt bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt worden. Sie wurden mit dem Nervengift Nowitschok in flüssiger Form vergiftet. Nowitschok war einst in der Sowjetunion entwickelt worden, der Stoff war aber auch im Westen bekannt. London bezichtigt Moskau, hinter dem Angriff zu stecken. Der Kreml weist das zurück.

Julia Skripal wurde schon am 10. April aus dem Krankenhaus entlassen, ihr Vater am 18. Mai. Die 33-Jährige hatte nach dem Angriff 20 Tage im Koma gelegen. Erst kürzlich sprach sie über die "langsame und extrem schmerzhafte" Genesung. "Wir haben so viel Glück, dass wir beide den Mordversuch überlebt haben."

Zuerst Überdosis vermutet

Arzt Jukes sagte nun, es seien neue Ansätze bekannter Behandlungen ausprobiert worden. Die Geschwindigkeit der Erholung sei eine sehr angenehme Überraschung gewesen, die er selbst nicht völlig erklären könne.

Als die Skripals eingeliefert wurden, habe man zunächst an eine Drogen-Überdosis gedacht, sagte Stationsschwester Sarah Clarke. Als die Polizei dann von Skripals Vergangenheit als Spion erfahren habe, sei die Möglichkeit eines gezielten Angriffs in Erwägung gezogen worden. Die langfristigen Folgen für die Gesundheit der Skripals seien unklar, sagte Ärztin Christine Blanshard.

