Airbus startete zu Schwerelos-Party

FRANKFURT. Zu einer Party in Schwerelosigkeit ist ein Airbus der französischen Raumfahrtagentur vom Frankfurter Flughafen abgehoben.

Rund 30 Passagiere waren bei diesem besonderen Flug an Bord. Bild: ERIC GAILLARD (Reuters)

Mit Musik von Elektro- und House-DJs wollten rund 30 Passagiere am Mittwoch das nach Angaben des Veranstalters bisher einzigartige Club-Ereignis feiern. Die Schwerelosigkeit wird mit speziellen, achterbahnartigen Flugmanövern erzeugt.

Geplant waren insgesamt 15 solcher Parabelflüge. Mit an Bord waren neben Gästen aus aller Welt unter anderem drei DJs sowie zwei Astronauten der europäischen Weltraumagentur ESA. Die Tickets gab es nach einer Video-Bewerbung zu gewinnen. Über den Verlauf der Party mit dem Namen "World Club Dome Zero Gravity" wollten die Veranstalter, DJs und Astronauten am Nachmittag bei einer Pressekonferenz berichten.

