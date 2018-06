Afghanistan: Attentat während Feuerpause fordert zehn Tote

KABUL. Bei einem weiteren Selbstmordattentat in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Das berichtete der Sprecher der Provinz, Attaullah Chogiani, am Sonntag.

Der Anschlag geschah nach Angaben des Senders Tolo TV nahe dem Büro des Gouverneurs. Die Nachrichtenagentur Pajhwok hatte am Vormittag berichtet, dort finde zur Feier eines landesweiten Waffenstillstandes eine große Friedenszusammenkunft von radikalislamischen Taliban und Regierungsmitgliedern statt.

Schon am Vortag hatte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Provinz mit einem Anschlag auf ein ähnliches Treffen 36 Menschen getötet und 65 verletzt. Darunter waren Talibankämpfer, Sicherheitskräfte und Zivilisten – Details dazu hier.

