Adidas-Sneaker als gültiges Ticket in Berlins U-Bahnen

Adidas verkauft ab 16. Jänner Sneakers im Look der Berliner U-Bahn-Sitzbezüge. Das Besondere, abgesehen vom Design: Die Schuhe gelten bis Ende 2018 als Fahrkarte in sämtlichen Berliner U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren.

180 Euro sollen die Sneakers kosten. Sie sind auf 500 Stück limitiert und werden in zwei Geschäften in Berlin verkauft. Um mitfahren zu dürfen, müssen die Schuhe getragen werden. "Ungetragen im Karton oder im Rucksack gilt nicht", sagte eine BVG-Sprecherin. Die Schuhe einem Freund zu borgen, sei aber in Ordnung.

Die Werbeaktion von Adidas und den Berliner Verkehrsbetrieben soll Jugendliche in die Bahnen locken.

