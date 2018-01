Achtjähriger bei Polizeieinsatz erschossen

LUCKNOW. Im Norden Indiens ist ein Achtjähriger bei einem Polizeieinsatz erschossen worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, spielte Madhav Bharadwaj in einem Dorf im Bundesstaat Uttar Pradesh mit Freunden, als er angeschossen wurde und vor den Augen seines Großvaters starb. Nach Polizeiangaben ist unklar, wer bei der Fahndung nach Räubern die Schüsse abgegeben hat.

Dorfbewohner sagten, nur die Polizisten hätten geschossen. Wie der Großvater des Jungen der Zeitung "Times of India" sagte, waren drei Polizisten in das Dorf gekommen und hatten Verdächtige aufgefordert, sich auf der Terrasse eines nahegelegenen Tempels zu versammeln. "Aber plötzlich fingen die Polizisten an zu schießen", berichtete der Großvater. "Mein armer Enkel hat in der Nähe gespielt und wurde getroffen. Ich bin für einen Moment erstarrt. Ich konnte nicht verstehen, was passiert ist."

Der Polizeichef des Bezirks Mathura, Rajesh Kumar Sonker, sagte, die Polizei habe Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet. "Wir untersuchen den Fall und werden bald wissen, wie das Kind getroffen und getötet wurde."

Der Regierungschef von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, sprach der Familie des Buben sein Beileid aus und sagte ihr 500.000 Rupien (6.388 Euro) als Entschädigung zu. Uttar Pradesh ist einer der Bundesstaaten mit der höchsten Kriminalitätsrate Indiens. Adityanath hatte bei seinem Amtsantritt im März daher ein hartes Vorgehen gegen Kriminelle angekündigt. Er geriet jedoch in die Kritik, nachdem er in einer Rede gesagt haben soll, Verbrecher sollten "entweder ins Gefängnis geschickt oder bei Begegnungen mit der Polizei erschossen werden".

