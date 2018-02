Abdeslam verweigert vor Gericht in Brüssel die Aussage

BRÜSSEL/PARIS. Salah Abdeslam galt bis zur Festnahme im März 2016 als meistgesuchter Mann Europas. Der 28-Jährige verweigerte am Montag zu Beginn des Verfahrens die Aussage.

Der 28-jährige Franzose galt bis zur Festnahme im März 2016 als meistgesuchter Mann Europas. Bild: EMMANUEL DUNAND (APA/AFP/EMMANUEL DUNAND)

Mehr als zwei Jahre nach den islamistischen Anschlägen in Paris mit 130 Toten (wir haben berichtet) hat in Brüssel ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen den einzigen überlebenden Tatverdächtigen Salah Abdeslam begonnen. Der 28-Jährige verweigerte am Montag zu Beginn des Verfahrens die Aussage. Abdeslam blieb zudem bei der Verlesung der Anklage durch den Richter sitzen.

Der Prozess gegen den Franzosen mit marokkanischen Wurzeln wegen Schüssen auf Polizisten in Belgien ist sein erster öffentlicher Auftritt seit der Festnahme im März 2016. Das Verfahren steht zunächst nicht in Verbindung mit den Pariser Anschlägen . Es sollten nur die Geschehnisse vom 15. März 2016 in Belgien verhandelt werden, sagte Richter Luc Hennart vor Prozessbeginn. Weder von den Attentaten in Paris noch jenen in Brüssel werde deshalb die Rede sein. Dennoch drohen Abdeslam schon bei diesem Verfahren bis zu 40 Jahre Haft wegen mehrfachen terroristisch motivierten Mordversuchs an Polizisten.

Video: Der einzige überlebende mutmaßliche Attentäter steht vor Gericht. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft.

Im März 2016 hatten Polizisten in einem Brüsseler Vorort das Versteck von Salah Abdeslam ausfindig gemacht. Bei einem Schusswechsel wurden drei Beamte verletzt und ein Verdächtiger, der 35-jährige Algerier Mohamed Belkaid, getötet. Abdeslam und seinem mutmaßlichen Komplizen Soufien Ayari, einem 24-jährigen Tunesier, der ebenfalls in Brüssel vor Gericht steht, gelang die Flucht. Drei Tage später wurden sie festgenommen.

Zum Prozessauftakt wurden beide zu ihrer Identität befragt. Abdeslam äußerte sich zunächst nicht. Ayari beantwortete dagegen Fragen des Gerichts und bestätigte, dass er aus Tunesien stamme und ein Jahr bei der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien gewesen sei.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Der Prozess in Brüssel steht unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen. Hunderte schwerbewaffnete und zum Teil maskierte Mitarbeiter von Polizei und Streitkräften sicherten beim Auftakt den Brüsseler Justizpalast. Bei der Ankunft des Angeklagten Abdeslam kreiste ein Helikopter mit Suchscheinwerfern über dem Gebäude. Gepanzerte Fahrzeuge waren in der Nähe postiert.

Abdeslam ist nicht in einem belgischen Gefängnis untergebracht, sondern in einem Hochsicherheitstrakt in Frankreich. Von dort wird er jeden Prozesstag in die belgische Hauptstadt gebracht.

Der zuständige Richter Hennart hatte vor Prozessbeginn bekannt gegeben, Abdeslam habe über seinen Anwalt mitteilen lassen, während des Prozesses weder fotografiert noch gefilmt werden zu wollen. Dutzende Journalisten hatten sich für den Prozess, der bis Freitag dauern soll, akkreditieren lassen.

Trotz der Sicherheitsvorkehrungen und des enormen öffentlichen Interesses "muss es ein normaler Prozess bleiben", mahnte Richter Hennart und kündigte an, beim kleinsten Problem den Gerichtssaal räumen zu lassen.

Meistgesuchter Mann Europas

Monatelang galt der im Brüsseler Viertel Molenbeek aufgewachsene Dschihadist damals als meistgesuchter Mann Europas. Immer mehr Details über ihn kommen in dieser Zeit ans Licht. Dass sein Bruder Brahim einer der sieben Selbstmordattentäter von Paris war; dass Salah Abdeslam selbst laut Ermittlern am Tattag einen Sprengstoffgürtel hatte, diesen aber in Paris wegwarf und floh; dass er vor den Anschlägen durch halb Europa gereist ist, wohl auch durch Österreich und Deutschland. Nur fehlte von dem Mann lange jede Spur. Bis zum 15. März 2016.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema