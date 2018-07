Ältester Mann der USA wurde Opfer von Bankbetrügern

AUSTIN. Bankbetrüger haben die Ersparnisse des wohl ältesten Mannes der USA geraubt. Da hilft wohl auch kein Whiskey mehr.

Richard Overton. Ältester Mann der USA Bild:

Mit 112 Jahren ist Richard Overton der wohl älteste Mann der USA. Am Montag (Ortszeit) teilten US- Medien mit, dass Bankbetrüger den alten Mann beraubt hätten. Der oder die Täter müssten die Daten gekannt haben, mit denen sich Richard Overton bei der Bank identifiziere, teilte die Polizei am Montag (Ortszeit) US-Medien zufolge mit. Wie viel Geld der Weltkriegsveteran verloren hat, blieb zunächst unklar. Angehörige sprachen "USA Today" gegenüber von einem "großen Geldbetrag". Abbuchungen zeigten, dass das Geld für den Kauf von Staatsanleihen genutzt worden sei.

Der 112-Jährige lebt vor allem von den Einkünften einer Spendenkampagne, die 2016 ins Leben gerufen wurde, um seine Pflege im eigenen Haus zu finanzieren. 320.000 Dollar kamen dabei zusammen.

In US-Medien wird Overton regelmäßig für seine Lebensgeschichte gefeiert. Der Mann wurde im Jahr 1906 geboren, hat damit den ersten Weltkrieg miterlebt und im Zweiten Weltkrieg in Pearl Harbor und Okinawa (Japan) gedient. Berühmt wurde er mit einem Interview, das er dem Sender Fox vor seinem 107. Geburtstag gab. Er werde den Tag mit Zigarren und Whisky auf der Veranda verbringen, sagte er. „Meine besten Freunde seit alle anderen mich verlassen“, wie er in einem Interview mit cnbc sagt. Whisky sei eine gute Medizin so Overton.

Auch auf Instagram ist Overton vertreten. Etliche Bilder zeigen ihn mit Zigarre, bei Veteranentreffen - oder auch beim Handschlag mit Ex-US-Präsident Barack Obama.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema