3177 Menschen starben 2017 auf deutschen Straßen

WIESBADEN. Zahl der Verkehrstoten sank auf den tiefsten Stand seit 60 Jahren - obwohl die Zahl der Unfälle mit 2,6 Millionen (oder 7123 pro Tag) einen neuen Höchststand erreichte

Immer weniger Menschen verlieren im deutschen Straßenverkehr ihr Leben: Im vergangenen Jahr starben auf Deutschlands Straßen 3177 Menschen bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitgeteilt hat. Die Zahl der Verkehrstoten sank damit auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen vor mittlerweile sechs Jahrzehnten. Im Vergleich zu 2016 starben im Vorjahr 29 Verkehrsteilnehmer weniger. Betrachtet man die Zahlen genauer, so zeigt sich, dass zwar die Zahl der getöteten Autofahrer und Fußgänger 2017 im Vorjahresvergleich gesunken ist, aber mehr Fahrer von Motorrädern und Motorrollern ums Leben kamen.

Gesunken ist im Vorjahr übrigens auch die Zahl der Verletzten: 388.200 Menschen wurden 2017 auf den deutschen Straßen verletzt - um 2,1 Prozent weniger als 2016. Die Gesamtzahl der Unfälle erreichte hingegen einen neuen Höchststand: Die Polizei nahm 2,6 Millionen Unfälle auf (also im Schnitt 7123 pro Tag) - das war ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Jahr davor. Bei 2,3 Millionen Unfällen entstand demnach nur Sachschaden, bei 301.200 Unfällen wurden Menschen verletzt oder getötet.

