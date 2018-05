30 Jahre später: Lebenslang für Vergewaltiger, der Opfer in Wald verscharrte

ASCHAFFENBURG. Rund 30 Jahre nach der Tat ist ein Peiniger der damals 22 Jahre alten Frau aus dem Raum Offenbach wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Bild: Wodicka

Er hat nach Überzeugung der Richter eine junge Frau brutal vergewaltigt, fast erstochen und die Totgeglaubte dann im Wald verscharrt.

Das Landgericht Aschaffenburg in Bayern sah am Freitag die Mordabsicht des inzwischen 56-jährigen als erwiesen an. Eine Verurteilung nur wegen der Vergewaltigung wäre nicht möglich gewesen, da dieser Vorwurf strafrechtlich bereits verjährt ist. Das heute 52 Jahre alte Opfer, das die Tat in einem Waldstück in Aschaffenburg nur knapp überlebt hatte, verfolgte die Urteilsverkündung im Gerichtssaal.

