28 Sportler für Olympia gesperrt: Zorn und Rätselraten in Russland

Das IOC hat zahlreiche Medaillenhoffnungen von der Einladungsliste gestrichen.

Biathlet Anton Schipulin darf nicht in Pyeongchang antreten Bild: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Keine russische Trikolore, kein Doppeladler – aber dafür Hammer und Sichel. Anfang Jänner hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) für die russische Eishockey-Mannschaft ein knallrotes Trikot abgesegnet, viele Russen fühlten sich angenehm an die Dressen des legendären sowjetischen Teams erinnert. "Wir fahren mit Sowjetflaggen zu den Olympischen Spielen nach Korea, werden die UdSSR anfeuern und den Sachsen Angst einjagen", scherzte die Fachzeitung "Sport Ekspress".

Humor in harten Zeiten. In den vergangenen Monaten hatte das IOC wegen des staatlichen Dopingbetrugs in Sotschi 43 russische Wintersportler lebenslang für Olympia gesperrt. Und bei den Spielen im südkoreanischen Pyeongchang Hymne, Flaggen und Wappen Russlands verboten.

Nun aber lud das IOC noch einmal eine Reihe russischer Medaillenhoffnungen aus: den eingebürgerten Koreaner Viktor Ahn, der im Shorttrack in Sotschi dreimal Gold geholt hatte, Langlauf-Doppelweltmeister Sergej Ustjugow, den Biathlon-Staffel-Olympiasieger Anton Schipulin sowie mehrere weitere Biathleten, Rodler und Eishockeyspieler.

Auch Olympiasiegerin betroffen

Insgesamt schloss das IOC 28 russische Sportler aus, darunter auch Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Xenia Stolbowa sowie Eistänzer Iwan Bukin, den EM-Dritten. Die gute Laune der Russen ist ruiniert.

Selbst so wortgewaltige Kommentatoren wie Biathlon-Starmoderator Dmitri Gubernijew wirken schockiert: "Der Verstand weigert sich, es zu glauben." Bukins Trainer Alexander Swinin stöhnt: "Man hat das Gefühl, als hätte das IOC ihn rausgewürfelt." Dabei habe er weder an den Skandalspielen von Sotschi teilgenommen, noch sei je ein Dopingvorwurf gegen den Sportler erhoben worden. Der Duma-Abgeordnete Michail Degtjarew denkt mittlerweile sogar laut über einen Verzicht Russlands auf die Teilnahme in Südkorea nach. "Man hat versucht, Russland zu einem Boykott zu provozieren, vergeblich. Jetzt lädt man die russischen Leistungsträger mit idealem Leumund aus." Ziel seien unfaire Siege für andere Sportler und "politische Erpressung gegenüber Russland".

Verwirrung und Wut löst vor allem eine beiläufige Erklärung von Valérie Fourneyron aus, der französischen Leiterin der IOC-Auswahlkommission: "Nicht auf der Einladungsliste zu stehen, heißt nicht zwangsläufig, dass ein Athlet gedopt hat." Und seine Integrität sei nicht automatisch in Frage zu stellen. "Der Zynismus beeindruckt", kommentierte die staatliche Agentur "R Sport".

Sperre für weitere Sportler?

Nach Angaben der französischen Zeitung "Le Monde" sollen in Sotschi auch die Dopingproben Ahns und Schipulins ausgetauscht worden sein. Russische Medien mutmaßen außerdem, die Ausladungen gründeten sich auf eine Überprüfung der Datenbank des Moskauer Anti-Doping-Labors durch Fachleute der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA.

Und laut der Zeitschrift "RBC" stehen insgesamt sogar 111 der 500 von Russland gemeldeten Olympioniken auf der Schwarzen Liste des IOC. Russland erwarten also vielleicht 83 weitere böse Überraschungen.

Kein Boykott Russlands

Das Entsetzen über den Olympia-Ausschluss zahlreicher Top-Stars ist riesig, doch ein Boykott der Spiele in Pyeongchang kommt für die Russen nicht infrage: „Wir müssen mit dem Internationalen Olympischen Komitee sprechen und auf unserem Recht bestehen, soweit das möglich ist“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow gestern. Das Wichtigste sei, besonnen zu bleiben – „im Interesse unserer Sportler“. Jetzt sei es wichtig, solche Worte wie Boykott zu vermeiden, betonte der Vertraute von Präsident Wladimir Putin.

Aufschrei der Medien: Heftig ist die Kritik am IOC in russischen Medien. Die Zeitung „Sport-Express“ bezeichnete das IOC als „Internationalen Olympischen Killer“. Letztlich werde per Gesichtskontrolle entschieden, wer mitmachen dürfe. Es entstehe der Eindruck, dass der deutsche IOC-Chef Thomas Bach den russischen Sport kleinhalten oder einen Boykott provozieren wolle.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar Superruss (984) 25.01.2018 09:03 Uhr Hoffentlich bleibt Russland dieser Politik Olympiade fern , damit die EU/Amis auch mal wieder was Gewinnen. Dieser abgefragte Polithaufe zerstört den Gesamten Sportgedanken. Und das ohne WIRKLICHE Beweise wie zum bsp. Lance Armstrong oder der Deutsche Radprofie. Wichtig ist nur das die BÖSEN Russen Beschimpft werden können , da Sie an ALLEM Schuld sind , wie zb dem Wetter , der Religion, ,der Zug Verspätungen ,der Finsterniss in der Nacht und der Helle der Sonne. Überall die Russen Schuld Liebe Foren Wichtl pssiv Leser und Konsorten. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema