22-Jährige stieg nach Streit auf Autobahn aus - überfahren

BIELEFELD. Nach einem Streit ist eine 22-Jährige auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen aus dem Wagen ausgestiegen und überfahren worden.

(Symbolfoto) Bild: Wodicka

Wie die Polizei in Bielefeld am Donnerstag mitteilte, brachte der Fahrer das Auto mit Berliner Kennzeichen am Vorabend in Richtung Hannover nahe Porta Westfalica auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Frau stieg aus, wurde von einem Lkw erfasst und von einem Auto überrollt.

Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern und Polizisten an der Unfallstelle blieben erfolglos, die Frau erlag ihren Verletzungen. Infolge des Unfalls bildete sich ein kilometerlanger Stau.

