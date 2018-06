2000 Starts täglich: Europas größter Flughafen wird noch größer

Das britische Parlament stimmte mit großer Mehrheit für den Ausbau von London-Heathrow – Kostenpunkt: 15,9 Milliarden Euro.

Künftig statt 85 Millionen bis zu 130 Millionen Flugpassagiere im Jahr Bild: REUTERS

Nach gut 50 Jahren und mindestens elf Weißbüchern, Konsultationen und öffentlichen Untersuchungen gibt es schließlich grünes Licht. Das britische Unterhaus entschied, den Londoner Flughafen Heathrow auszubauen. Mit der überwältigenden Mehrheit von 415 zu 119 Stimmen sprachen sich die Parlamentarier dafür aus, den größten Airport Europas um eine dritte Startbahn zu erweitern.

Der Ausbau soll umgerechnet 15,9 Milliarden Euro kosten und bis zum Jahr 2026 abgeschlossen sein. Statt bisher 1300 soll es täglich dann künftig bis zu 2000 Starts geben. Mit einer dritten Startbahn könnten die Passagierzahlen von zurzeit 85 auf bis zu 130 Millionen im Jahr 2050 angehoben werden.

Für das gewaltige Infrastrukturprojekt müssen 800 Wohnhäuser abgerissen und eine Untertunnelung für die Ringautobahn M25 geschaffen werden. In Zeiten des "Brexit" will die Regierung zeigen, dass Großbritannien "offen fürs Geschäft" ist. Die ökonomischen Argumente für einen Ausbau in Heathrow liegen auf der Hand. Er ist schon jetzt einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, aber zu 98 Prozent ausgelastet.

Doppelte Landegebühren?

Die Regierung erwartet langfristige Impulse für die Volkswirtschaft in Höhe von 74 Milliarden Pfund (rund 84 Milliarden Euro). Die Baukosten werden nicht vom Steuerzahler, sondern vom Flughafenbetreiber "Ferrovial" getragen. Allerdings befürchten Kritiker, dass die Kosten auf die Abgaben für Passagiere umgelegt werden könnten: Eine Verdoppelung der Landegebühren auf 40 Pfund pro Fluggast wird befürchtet.

Bei der zum Teil hitzigen Debatte im Unterhaus kam es zu Zwischenrufen: "Wo ist Boris?" Außenminister Boris Johnson hatte seinen Wählern im Stadtteil Uxbridge versprochen, dass er sich "vor die Bulldozer legen" und gegen eine dritte Startbahn in Heathrow stimmen würde. Dafür hätte er, da Fraktionszwang galt, zurücktreten müssen. Eine hastig organisierte Dienstreise nach Afghanistan bewahrte ihn vor diesem Schicksal.

Doch Johnsons Ansehen hat weiter gelitten, zumal Handelsminister Greg Hands mit gutem Beispiel voranging und freiwillig aus der Regierung schied, um gegen den Ausbau stimmen zu können. Im Gegensatz zu Johnson hatte Hands eine Dienstreise abgelehnt.

So deutlich die Entscheidung des Unterhauses ausfiel, so umstritten ist das Projekt weiterhin. Die Labour-Führung sprach sich gegen den Ausbau aus, aber die meisten Abgeordneten der Arbeiterpartei stimmten mit der Regierung. Labour-Chef Jeremy Corbyn deutete an, dass er im Fall eines Wahlsieges die Entscheidung wieder zurücknehmen könnte.

Enorme Ablehnung in London

Besonders in London ist die Ablehnung groß. Vier Stadtbezirke sowie Bürgermeister Sadiq Khan wollen den Ausbau gerichtlich verhindern. Auch Maidenhead, der Wahlkreis von Premierministerin Theresa May, will vor Gericht ziehen. Greenpeace schließt sich den Klagen an – mit dem Argument, dass ein Ausbau zu einer erhöhten Lärmbelästigung und mehr Luftverschmutzung führen würde.

Greenpeace-Direktor John Sauven sagte: "Der Heathrow-Flug hat alle Sicherheitschecks verfehlt. Wir können uns nicht abwenden, wenn über das ganze Cockpit die roten Warnlichter aufleuchten."

"Friends of the Earth" nannte das Projekt "moralisch verwerflich". Ein ausgebauter Airport würde so viel CO2 ausstoßen wie ganz Portugal, erklärte die Umweltschutzorganisation.

