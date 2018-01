20-Jähriger knackt 450-Millionen-Dollar-Jackpot

TAMPA. „Oh. Mein. Gott.“: Mit diesen Worten kommentierte ein Student aus Florida auf Facebook seinen Mega-Gewinn.

Shane Missler Bild: Facebook/ShaneMissler

Unfassbare 450 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 370 Millionen Euro) hat der 20-jährige Shane Missler im Lotto gewonnen. Vor wenigen Tagen hatte sich der Glückspilz ein Rubbellos gekauft und zehn Dollar gewonnen. Das Geld investierte der Student aus Florida in einen Lottoschein der "Mega-Millions“-Lotterie und landete damit den Volltreffer. Seine Glückszahlen: 28, 30, 39, 59, 70 und die Zusatzzahl 10.

Mit seinem Lotto-Schein sichert er sich den viertgrößten Gewinn in der 21-jährigen Geschichte dieser Lotterie und den zweitgrößten Jackpot, der je von einem einzelnen Sieger abgeholt wurde.

Auf eine lebenslange Rente verzichtet der junge Mann allerdings. Er lässt sich den Millionengewinn als Einmalzahlung auszahlen, auch wenn er dadurch "nur" 282 Millionen Dollar (230 Millionen Euro) erhalten wird. "Ich bin zwar noch jung, aber zumindest theoretisch habe ich schon ein bisschen Ahnung von Geld“, sagte der Student der Wirtschaftswissenschaften. Denn gerade erst habe er in seinem Studium "einen Crashkurs in Finanzmanagement" gemacht.

Seinem Vater und den drei Geschwistern will er natürlich etwas von dem Gewinn abgeben - doch dann will er erst einmal "ein bisschen Spaß" haben. Die Millionen will er in einem Fonds anlegen, und für den hat der James-Bond-Fan auch schon einen Namen: „Secret 007, LLC“.

