2.700 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet

ROM. Mehr als 2.700 Flüchtlinge sind seit Mittwoch aus dem Mittelmeer gerettet worden. Allein am Freitag sind rund 1.400 Menschen auf zehn Schlauchbooten und anderen drei Schiffen vor der Küste Libyens in Seenot geraten.

Das sagte ein Sprecher der italienischen Küstenwache. Die geborgenen Migranten würden auf Sizilien erwartet.

Am Donnerstag wurden weitere 100 Flüchtlinge aus dem Meer gerettet, darunter sieben Frauen und 41 unbegleitete Minderjährige, wie die Organisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen mitteilten. Am Mittwoch waren 1.300 Migranten in Sicherheit gebracht worden.

Die Flüchtlingspolitik war ein zentrales Thema der EU-Staats- und Regierungschefs, die am Freitag in der maltesischen Hauptstadt Valletta zu ihrem ersten Gipfel in diesem Jahr zusammengekommen sind.

Italien und Libyen hatten am Donnerstag ein Abkommen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und der Schlepperei abgeschlossen.

1 Kommentar (340) · 03.02.2017 21:55 Uhr von mobilstation· 03.02.2017 21:55 Uhr Wie lange noch werden die Medien von Rettungen sprechen? Das sind von Schleppern einfach ausgesetzte Flüchtlinge, die nicht wieder zurück, sondern nach Italien verbracht werden. Das ist seit Monaten eine Unterstützung für das Millionengeschäft der Schlepper-Organisationen. Zurückgeschickt und der Strom von Menschen, denen man das Paradies versprochen hat, endet. Dazu ist ja nach vielen Monaten die EU in Malta zusammen gekommen. Antwort schreiben

