17-Jährige vergewaltigt und angezündet

NEW DELHI. Indien: Zweiter Fall innerhalb weniger Tage

Proteste gegen Gewalt Bild: EPA

Zwei brutale Gewaltverbrechen an Mädchen lösen in Indien Entsetzen aus: Eine 16-Jährige soll von mehreren Männern vergewaltigt und später bei lebendigem Leib in ihrem Haus verbrannt sein. Danach wurde ein weiterer, ähnlich grausamer Vergewaltigungsfall bekannt, der sich in derselben Region ereignete. Dieses Mal war das Opfer eine 17-Jährige.

Das Mädchen wurde nach Angaben der Polizei im ostindischen Bundesstaat Jharkhand missbraucht und danach angezündet. Es erlitt Verbrennungen ersten Grades an 70 Prozent seines Körpers und schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. "Es besteht die Möglichkeit, dass das Mädchen überlebt", sagte der Polizeichef des Bezirks Pakur, Shailendra Barnwal.

Die Polizei nahm einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest, der in der Nachbarschaft des Opfers wohnt. "Er hat das Mädchen mit Kerosin überschüttet und angezündet", sagte Barnwal.

Die 17-Jährige wurde im selben Bundesstaat zum Opfer wie eine 16-Jährige, deren Fall schon am Wochenende Empörung ausgelöst hatte. Dieses Mädchen war nach Polizeiangaben am Donnerstag aus seinem Haus im Bezirk Chatra in Jharkhand entführt und in einem Waldgebiet vergewaltigt worden. Die Familie des Opfers meldete die Tat dem Dorfrat, der danach zwei Beschuldigte zu hundert Sit-ups (Rumpfbeugen) und einer Geldbuße von umgerechnet rund 625 Euro verurteilte.

