16 Verletzte nach Explosion von Touristenboot in Thailand

BANGKOK. Ein Schnellboot mit 31 Touristen aus China und Thailand an Bord ist nahe der beliebten thailändischen Insel Koh Phi Phi explodiert und in Brand geraten.

16 Menschen seien bei dem Vorfall am Sonntag verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Kapitän und zwei weitere Menschen erlitten demnach schwere Verbrennungen.

Ursache für die Explosion könnte ein Ölleck im vorderen Bereich des Bootes gewesen sein, vermutete die Polizei. Das Feuer habe dann schnell das ganze Boot erfasst und die Touristen genötigt, ins Wasser zu springen. Nach der Rettung aller sei das Schnellboot gesunken, teilte die Polizei weiter mit.

Die Insel Koh Phi Phi liegt in der Provinz Krabi, 780 Kilometer südlich der Hauptstadt Bangkok. Sie ist bekannt für ihre unberührten Strände. Die dortige Maya-Bucht diente als Hauptschauplatz für den Film "The Beach" mit Leonardo DiCaprio, der im Jahr 2000 in die Kinos kam.

