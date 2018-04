15 Tote bei mutmaßlichem Boko-Haram-Angriff in Nigeria

ABUJA. Bei einem Angriff mutmaßlicher Kämpfer der Islamisten-Miliz Boko Haram sind in Nigeria nach offiziellen Angaben 15 Menschen getötet worden.

68 Menschen wurden bei dem Überfall in der nordöstlich gelegenen Stadt Maiduguri verletzt, wie die staatliche Notfallbehörde Sema am Montag mitteilte.

Der Anschlag am späten Sonntag sei der erste größere in der Stadt, nachdem die Regierung vergangene Woche erklärt hatte, sie stehe in Verhandlungen mit Boko Haram.

Seit Beginn des Aufstands der Extremistenmiliz 2009 sind mehr als 20.000 Menschen ums Leben gekommen, zwei Millionen wurden vertrieben. Nigerias Armee und Regierung haben den Aufstand wiederholt für niedergeschlagen erklärt. Dennoch verüben die Islamisten immer wieder Anschläge, unter anderem auf Märkte und Moscheen. Weltweit für Aufsehen sorgte die Miliz mit den Entführungen Hunderter Mädchen.

