15-Jährige in Drogeriemarkt getötet: Ex-Freund in U-Haft

KANDEL. Nach der Tötung einer 15-Jährigen in einem Drogeriemarkt im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sitzt der gleichaltrige Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Vor dem Drogeriemarkt haben Angehörige Kerzen angezündet und Blumen niedergelegt. Bild: (dpa)

Gegen den Jugendlichen sei Haftbefehl wegen Totschlags ergangen, berichtete die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig am Donnerstag in Ludwigshafen. Es handelt es sich um den Ex-Freund des 15-jährigen Opfers.

Anfang Dezember habe sich die junge Frau von ihm getrennt. Der junge Mann hat am Mittwochnachmittag in einem Drogeriemarkt in Kandel ein Messer gezogen und auf das Opfer eingestochen.

Die Eltern der 15-Jährigen hatten den Beschuldigten bereits einige Zeit vor dem Verbrechen angezeigt. Die Anzeige sei wegen Beleidigung, Nötigung und Bedrohung erfolgt, sagte Polizeivizepräsident Eberhard Weber in Ludwigshafen. Nachdem das Mädchen Anfang des Monats die Beziehung beendet hatte, soll es zu Drohungen gekommen sein. Nach der Anzeige sei der Jugendliche einer Vorladung der Polizei mehrfach nicht gefolgt. Daraufhin hätten Polizisten ihm am Tattag die Vorladung am Vormittag persönlich ausgehändigt.

Der Tatverdächtige von Kandel ist nach Polizeiangaben ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Der 15 Jahre alte Afghane sei im April vergangenen Jahres nach Deutschland eingereist, sagte Polizeivizepräsident Eberhard Weber.

