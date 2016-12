100.000 Euro Belohnung: Polizei fahndet nach Tunesier

BERLIN. Anis Amri (24) kam im Sommer 2015 als Flüchtling nach Deutschland. Getöteter Lkw-Fahrer aus Polen hat bis zuletzt mit dem Attentäter gekämpft

Der gestoppte Lkw Bild: (Reuters)

Nach dem Terroranschlag in Berlin bittet die deutsche Bundesanwaltschaft die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung nach dem verdächtigen Tunesier Anis Amri. Für Hinweise wurden bis zu 100.000 Euro Belohnung ausgeschrieben.

Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mahnte gestern in einer Mitteilung aber auch zur Vorsicht: "Bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr, denn die Person könnte gewalttätig und bewaffnet sein!" Amri ist als islamistischer Gefährder bekannt. Der 24-jährige Tunesier sei 1,78 Meter groß, wiege zirka 75 Kilogramm, habe schwarze Haare und braune Augen. Wer den Gesuchten sieht, soll die Polizei benachrichtigen.

Ausweispapiere im Lkw

Nach Medienberichten waren Ausweispapiere des Asylwerbers in dem Lkw gefunden worden, der am Montagabend in den zentralen Weihnachtsmarkt im Westteil Berlins gerast war. Allerdings soll Anis Amri nach Informationen aus Sicherheitskreisen bis zu vier Identitäten benutzt haben.

Bei der Tat waren zwölf Menschen gestorben und rund 50 teils lebensbedrohlich verletzt worden. Ein zunächst festgenommener Pakistaner wurde am Dienstagabend wieder freigelassen.

Gegen den neuen Tatverdächtigen wurde bereits wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) gestern in Düsseldorf mitteilte. Die Ermittlungen dazu seien in Berlin geführt worden. Dort habe der Verdächtige seit Februar 2016 seinen Lebensmittelpunkt gehabt und sei nach heutigem Kenntnisstand zuletzt nur kurz in Nordrhein-Westfalen gewesen. Die Sicherheitsbehörden hätten ihre Erkenntnisse über ihn im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum ausgetauscht, zuletzt im November.

Als Asylwerber abgelehnt

Der Mann, der im Sommer 2015 als Flüchtling nach Deutschland eingereist war, sei im Juni 2016 als Asylwerber abgelehnt worden. "Der Mann konnte aber nicht abgeschoben werden, weil er keine gültigen Ausweispapiere hatte", sagte Jäger. Tunesien habe zudem bestritten, dass es sich bei dem Mann um einen Tunesier handle.

Die für die Abschiebung entscheidenden tunesischen Ausweispapiere seien "erst zwei Tage nach dem fatalen Berliner Anschlag bei den deutschen Behörden eingetroffen", betonte Innenminister Jäger.

Die Obduktion des getöteten Lkw-Fahrers aus Polen hat ergeben, dass er bis zuletzt mit dem Attentäter in der Fahrerkabine gekämpft haben muss. Denn der 37-Jährige hat zum Zeitpunkt des Anschlags noch gelebt – er wurde vom Attentäter erst nach der Tat erschossen. Von der Kleinkaliberwaffe fehlt bis dato aber jede Spur.

Es wird vermutet, dass der Pole durch sein beherztes Eingreifen – er soll dem Terroristen beim Anschlag ins Lenkrad gegriffen haben – weitere Opfer verhindert habe. Der Speditionsbesitzer sagte gestern, der Angreifer müsse seinen Cousin beim Einsteigen ins Fahrerhaus überrumpelt haben. "Er war mit 120 Kilo ein stattlicher Mann und sicherlich nicht einfach zu überwältigen."

Amri recherchierte zum Bau von Sprengsätzen

Amri soll sich im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert und direkten Kontakt zum IS gehabt haben. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Aussagen nicht näher genannter amerikanischer Offizieller vom Mittwochabend. Unklar blieb zunächst, auf welchen Zeitraum sich diese Angaben beziehen.

Dem Bericht zufolge stand Amri mindestens einmal über den Messengerdienst Telegram in Kontakt zum IS. Sein Name habe zudem auf der Flugverbots-Liste der USA gestanden.

Kein Kontakt zu freigelassenem Verdächtigen

Der nach dem Anschlag zunächst festgenommene und später wieder freigelassene Pakistaner ist für seine Familie anscheinend nicht mehr erreichbar. Der Vater des 23-jährigen Flüchtlings sagte der pakistanischen Zeitung "Dawn", sein Sohn habe ihn nach der Freilassung am Dienstag nicht kontaktiert.

Ein in Berlin lebender pakistanischer Aktivist aus Baluchistan, der Heimat des jungen Mannes, sagte der Zeitung, der junge Mann sei auch nicht in seine Flüchtlingsunterkunft zurückgelehrt. Er selbst stehe mit dem Leiter der Unterkunft in Kontakt, das Telefon des 23-Jährigen sei aber ausgestellt. Auch das britische Boulevardblatt "Daily Mail" berichtete, der Mann sei für sein Umfeld nicht erreichbar und habe sein Telefon offenbar ausgeschaltet. Die Berliner Polizei verwies auf Anfrage auf die deutsche Bundesanwaltschaft, die für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar war.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, rechnet indes auch nach dem Anschlag von Berlin nicht mit starkem Polizeischutz bei Weihnachtsgottesdiensten. "Ich glaube auch, dass man in Deutschland so viele Menschenansammlungen hat, dass es gar nicht möglich wäre, auf diesem Wege Sicherheit zu erzeugen, dass man überall Polizei postiert", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. "Ich glaube, da sind die Sicherheitsbehörden klug genug, um einschätzen zu können, an welchen Stellen das sinnvoll und notwendig ist."

Unter den Todesopfern des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist auch eine israelische Frau. Dies bestätigte am Donnerstag ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Die israelische Botschaft kümmere sich um die Überführung der Leiche in die Heimat. Die Frau war mit ihrem Mann auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und nach dem Anschlag am Montagabend als vermisst gemeldet worden.

Ihr Mann, ebenfalls israelischer Staatsbürger, wurde bei der Attacke schwer verletzt. Er sei mehrmals operiert worden, schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, berichtete die Nachrichtenseite "ynet". Das Ehepaar habe zwei erwachsene Kinder. Sie waren in Berlin, um bei der Identifizierung zu helfen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema