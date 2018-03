Wie Cambridge Analytica in den Besitz von Millionen Nutzerdaten gelangte

Eine simple App und das blinde Vertrauen der Nutzer war ausreichend.

Die Beratungsfirma Cambridge Analytica gelangte im Rahmen von Donald Trumps Präsidentschaftskampagne in den Besitz von mehr als 50 Millionen Nutzerdaten, mit dem Ziel, diese Nutzer gezielt anzusprechen und dazu zu bewegen, Trump zum Präsidenten zu wählen. Wie war das möglich? Alexandr Kogan, ein russischstämmiger Angestellter der Universität Cambridge, programmierte eine App namens thisismydigitallife, die sich als Persönlichkeitstest im Dienste der Forschung ausgab. In Wirklichkeit war die App darauf ausgelegt, möglichst viele Facebook-Daten der Nutzer auszulesen. Zwar wurde die App nur von 270.000 Personen heruntergeladen. Facebook gab App-Entwicklern aber bis vor kurzem die Möglichkeit, auch Profile von dessen Freunden auszulesen, wenn der Nutzer zustimmt. Diese Zustimmung war erforderlich, um die App zu verwenden. So gelangte Kogan in den Besitz von mehreren hundert Gigabyte Nutzerdaten und gab diese an Cambridge Analytica weiter. Ziel war es, Wähler in den für das amerikanische Wahlsystem so wichtigen Swing States gezielt anzusprechen. So soll Donald Trump die Wahl gewonnen haben, obwohl er fast drei Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton erhielt. Ob die Daten aber tatsächlich im US-Präsidentschaftswahlkampf zur Beeinflussung verwendet wurden, ist nicht gesichert.

Die Weitergabe von User-Daten verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook. Als das Unternehmen 2015 davon erfuhr, forderte es die Uni Cambridge und Kogan auf, die gesammelten Daten zu vernichten. Laut einem Interview eines ehemaligen Cambridge-Arbeiters mit der New York Times wurden die Daten aber nie gelöscht.

