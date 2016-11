WhatsApp-Virus: Warnung vor gefälschter Nachricht

BERLIN. Seit dem 14. November kann man über WhatsApp auch eine Video-Anruf-Funktion nutzen. Betrüger machen sich nun diese Neuheit zu Nutze, indem sie gefälschte Einladungen für die Video-Call-Funktion verschicken.

Bild: Reuters

Nutzer des Messengers WhatsApp sollten dieser Tage achtsam sein - vor allem, wenn sie einen angeblichen Aktivierungslink für die neue Videotelefonie-Funktion zugeschickt bekommen. Dahinter kann sich nämlich eine Schadsoftware verbergen, die Betrüger derzeit verbreiten wollen. Das Anti-Fake-Portal "Mimikama" warnte schon vor wenigen Tagen vor den Phishing-Mitteilungen.

Bisher konnten die Nutzer bei WhatsApp lediglich per Text und Sprache chatten und telefonieren, seit knapp einer Woche lassen sich nun auch Videoanrufe tätigen. In einem Blogeintrag hatte der Kurzmitteilungsdienst vergangene Woche verkündet, die neue Funktion auf Android, iPhone und Windows Phone für die mehr als eine Milliarde Nutzer nach und nach freizuschalten. Mittlerweile dürfte die Videoanruf-Funktion auf den meisten Geräten aktiviert sein, ein Aktivierungslink brauchte man dafür nicht.

In diesem Fall läuft der Trick so: Zunächst wird eine private Nachricht an den Nutzer geschickt. Darin wird er dann aufgefordert auf den angeführten Link zu klicken und die Nachricht zugleich an fünf weitere Kontakte zu senden - nur so könne angeblich verifiziert werden, ob es sich um einen aktiven WhatsApp-Nutzer handle.

Beginn einer Kettenreaktion

Sollte der Nutzer dieser Forderung nachkommen, entsteht schnell eine Kettenreaktion. Besonders tückisch: Die Einladungen gehen von da an von Personen der eigenen Kontaktliste aus. Das heißt: Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dem Absender der Nachricht vertraut, steigt.

Klickt man schließlich auf den Link, öffnet sich eine Warnmeldung mit dem Text: "Ihr Akku ist durch (4) Viren ernsthaft beschädigt worden!" (sic!). Der Absender ist angeblich Google und fordert dazu auf, eine kostenlose App namens "360 Security" herunterzuladen. Doch bei der angeblichen Software handelt es sich in Wirklichkeit um einen Virus, wie "Mimikama" berichtet.

1 Kommentar (24987) · 22.11.2016 12:20 Uhr von jago· 22.11.2016 12:20 Uhr Und diese brandheiße Sache läuft in den OÖN in der Rubrik "Web", die kaum wer anschaut. Antwort schreiben

