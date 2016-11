Große Aufregung um neuen Edeka-Weihnachtsspot

Sanfte Klavierklänge, berührende Geschichten und tiefgründige Botschaften. Mit seiner neuen Weihnachtswerbung will der deutsche Lebensmittelriese Edeka auch heuer Herzen berühren. Stattdessen erhitzen nationalsozialistische Inhalte die Gemüter.

Der Vorweihnachtsstress macht Kindern zu schaffen. Darauf macht Edeka aufmerksam. Bild: welt.de

Mit "Supergeil" hat Edeka vor zwei Jahren einen Internet-Hit gelandet, 2015 folgte ein emotionales Werbevideo zur Adventzeit. Jetzt legte die beauftragte Werbeagentur Jung von Matt wieder einmal nach. Unter dem Titel "Zeitschenken" ist der aktuelle Spot mit mehr als 7 Millionen Klicks auf YouTube erneut in aller Munde - und zwar in erster Linie wegen Autokennzeichen, die in Zusammenhang mit der NS-Zeit stehen.

Sehen wir uns das Video genauer an: Mit Klaviermusik unterlegt, ist die Stimme einer Mutter zu hören. Sie beginnt ihre Sätze immer wieder mit "Ich muss noch ...". Sie muss unter anderem noch Geschenke kaufen, ihre kleine Tochter vom Ballett abholen, Geschichten vorlesen oder kochen. Das Video dreht sich um den vorweihnachtlichen Stress, den Eltern haben, und dabei manchmal auf ihre Kleinen vergessen.

Gleich zu Beginn des Spots ist ein silberner Wagen mit dem Kennzeichen "MU SS 420" zu sehen. Für manche ist das ganz eindeutig eine Anlehnung an die NS-Zeit: "SS" steht für die Schutzstaffel von Adolf Hitler. Die Zahl 420 steht nach einer Hamburger Expertin für politische Bildung in einem klaren Zusammenhang mit Hitlers Geburtstag am 20. April.

"War keinesfalls unsere Absicht"

Das Ganze könnte genauso ein dummer Zufall sein. Das Wort "muss" kommt schließlich immer wieder im Video vor. "Bei dem Autokennzeichen 'MU SS' handelt es sich um ein Fantasiekennzeichen, angelehnt an den Titelsong. Wir bedauern es sehr, wenn hier ein falscher Eindruck erweckt wurde. Dies lag keinesfalls in unserer Absicht", nahm der Edeka-Konzern Stellung.

Wenn dem so wäre, gäbe es noch einen Zufall: Ein weiteres Auto weist mit dem Kennzeichen "SO LL 3849) erneut nationalsozialistische "Codes" auf. Zum einen die Zahl 84, die die Anfangsbuchstaben von "Heil Deutschland" symbolisiert. Zum anderen soll die Zahl 39, die sich aus der ersten und letzten Ziffer ergibt, für "Christliche Identität" stehen. Das wird in der rechten Szene mit dem Antisemitismus in Verbindung gebracht.

Machen Sie sich selbst ein Bild von der neuen Edeka-Werbung:

"Heimkommen" drehte sich um einen Opa, der seinen Tod vorspielte, damit seine Lieben heimkommen.

"Supergeil" war 2014 das meist geklickte Werbevideo auf YouTube.

