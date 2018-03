Facebook muss sich der eigenen Verantwortung bewusst werden

Jahrelang sammelte Facebook unkontrolliert Nutzerdaten – 50 Millionen Datensätze wurden verkauft und sollen zur Einflussnahme auf Nutzer verwendet worden sein.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg steht unter Druck, Facebook zu verändern. Bild: APA/AFP

Die Erfolgsgeschichte von Facebook sucht ihresgleichen. 2004 von einem Psychologiestudenten auf der amerikanischen Eliteuni Harvard gestartet, entwickelte sich das soziale Netzwerk von einer simplen Studenten-Plattform zur omnipräsenten Größe im Internet. Egal ob Kontakt mit Freunden, Nachrichtenmeldungen oder Veranstaltungen, Facebook ist ein integraler Bestandteil des virtuellen Lebens. Um den Nutzern diese Dienste bieten zu können, finanziert sich Facebook mit Werbung – und das sehr erfolgreich. 4,26 Milliarden Dollar Profit erwirtschaftete das Unternehmen allein im vierten Quartal 2017. Diese Werbemaschinerie wird von den Daten der Nutzer angetrieben. Vielleicht mit Ausnahme von Google weiß Facebook mehr über seine User als jedes andere Unternehmen. Interessen, Bildung, Beruf, politische Ausrichtung, Freunde und Hobbys – all das und viel mehr geben etliche Facebook-Nutzer bereitwillig bekannt. Facebook sammelt diese Daten und bietet seinen Werbekunden maßgeschneiderte Pakete an. Egal welches Produkt, Facebook stellt sicher, dass die Werbung von der Zielgruppe gesehen wird.

Doch kann man Facebook wirklich vertrauen, mit dieser Fülle an teils sehr persönlichen Informationen verantwortungsvoll umzugehen? Eine Frage, die jahrelang unbeantwortet blieb. Denn Facebook war vor allem darauf bedacht, zu wachsen und immer mehr Nutzer anzuziehen. Potenzielle Konkurrenten wie Instagram oder WhatsApp wurden gekauft, bevor sie zur Gefahr wurden. Die vor allem bei Jugendlichen sehr beliebte App Snapchat konnte man nicht kaufen, daraufhin baute man die beliebte Story-Funktion kurzerhand für Instagram nach, um den Konkurrenten auszubremsen.

Un- oder nicht verantwortlich?

Facebook war auch stets bemüht, jede Verantwortung von sich zu weisen, wenn man in der Kritik stand. Egal, ob es die bewusste oder unbewusste Einflussnahme auf den Ausgang von Wahlen war oder die Tatsache, dass die regelmäßige Nutzung von Facebook uns unglücklicher macht – zu diesem Schluss kam vergangenes Jahr eine amerikanische Studie mit 5000 Probanden – das soziale Netzwerk wollte keine Schuld daran haben. Schließlich biete es nur eine Plattform für seine Nutzer. Die seien selbst verantwortlich, was dort passiert. Allerdings vergisst man dabei gerne zu erwähnen, dass Facebook sehr wohl bestimmend eingreift, was der Nutzer auf Facebook zu sehen bekommt. Egal ob die Art der Werbung oder Beiträge anderer, Facebooks Algorithmen kuratieren den Newsfeed und haben sehr wohl wesentlichen Einfluss darauf, was der Nutzer zu sehen bekommt und was nicht.

Die Zeiten, in denen Facebook jede Schuld von sich weisen konnte, sind spätestens seit vergangener Woche Geschichte. Die breite Öffentlichkeit erfuhr, dass Nutzerdaten unzureichend vor Missbrauch durch Dritte geschützt sind (siehe Artikel unten). Der Druck wurde so groß, dass sich Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Mittwoch öffentlich entschuldigen musste. Er zeigte sich reumütig und gestand ein, dass es ein großer Fehler war, das Datenleck im Cambridge-Analytica-Skandal nicht weiterverfolgt zu haben, als es 2015 bekannt wurde. Zudem legte er einen Plan vor, der das Maß an Daten, das mit anderen Entwicklern geteilt wird, deutlich reduzieren soll.

Regulierung gefordert

Ob das ausreicht, muss sich zeigen. Der Ruf nach Regulierung wurde laut. Das Nutzervertrauen ist weg. Allerdings stellt sich die Frage, ob dieses überhaupt noch notwendig ist. Facebook scheint mittlerweile zu groß zum Scheitern. Das soziale Netzwerk zählt mehr als 2,1 Milliarden aktive Nutzer (Stand viertes Quartal 2017). Facebook und seine Apps sind auf fast jedem Smartphone vertreten. Das Netzwerk ist so gestaltet, dass es den Nutzer dazu bewegen soll, die Plattform möglichst oft zu besuchen. Verlässt der User die Plattform, versucht Facebook, sein Surfverhalten im Hintergrund weiter zu analysieren. Möglich machen das Tracker oder der Facebook-Login, eine Möglichkeit, sich mit seinem Facebook-Account auf fremden Websites anzumelden, um sich nicht umständlich registrieren zu müssen.

Angesichts dieser Vormachtstellung scheint das Verlangen nach Regulierung berechtigt. Fest steht jedenfalls, dass Facebook mehr Verantwortung für seine Plattform übernehmen muss. Ob dies mit oder ohne externe Hilfe geschieht, werden die kommenden Monate zeigen. Facebook und Mark Zuckerberg stehen jedenfalls spannende Zeiten bevor.

